IRTOP Consulting e AdMind presentano “Investor AI”

IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata in Equity & Debt Capital Markets per le PMI, ha presentato “Investor AI“, la prima piattaforma in Italia basata sull’Intelligenza Artificiale, progettata per potenziare le attività di Investor Relations e le strategie di targeting degli investitori. Questo innovativo software è stato sviluppato in collaborazione con AdMind, una società tecnologica esperta nello sviluppo di soluzioni AI, ed è indirizzato a tutte le società quotate, comprese le Blue Chips, le Mid e Small Cap, i Fondi di Private Equity e le Holding Finanziarie.

La piattaforma è composta da cinque funzionalità principali

Market Intelligence, CEO Perception, Earnings Call, Chat Assistant e ESG Monitoring, tutte pensate per ottimizzare la gestione dei rapporti con gli Investitori Istituzionali e supportare le strategie di funding. Ogni funzionalità è stata progettata per rispondere in modo preciso alle specifiche esigenze aziendali, rendendo l’intero processo di Investor Relations più efficiente e mirato.

Punto di forza della piattaforma

E’ la sicurezza avanzata offerta alle aziende. Infatti, Investor AI permette alle imprese di utilizzare un server dedicato, garantendo così la protezione interna dei dati sensibili senza che vengano mai condivisi con terze parti. Questo modello è stato creato per rispondere in modo contestualizzato alle necessità delle aziende, supportando anche un operatore specializzato per una gestione strategica delle relazioni con gli investitori.

Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting, ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale (AI) sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama dei mercati finanziari, influenzando profondamente le strategie di investimento, la gestione del rischio e l’analisi dei dati. Questa tendenza si sta riflettendo anche sul mondo delle aziende quotate e sugli operatori che gestiscono i rapporti con gli Investitori Istituzionali. Con l’avvento di Investor AI, siamo in grado di valorizzare al meglio le attività di Investor Relations, che sono una leva strategica fondamentale per incrementare lo shareholder value.“

La piattaforma offre alle aziende l’opportunità di monitorare e analizzare in tempo reale i dati provenienti dal mercato e dai competitors, migliorando così la presa di decisioni strategiche basate su informazioni concrete e dettagliate. La funzionalità Market Intelligence, ad esempio, conduce ricerche di mercato approfondite sui principali competitors e peers, garantendo una visione integrata dei capital markets sia a livello nazionale che internazionale. Questo approccio consente alle aziende di orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento.

Marcela De Andrade e Giacomo Andreoli, co-founder di AdMind, hanno espresso la loro soddisfazione per questa collaborazione con IRTOP Consulting, affermando: “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con IRTOP Consulting. Investor AI rappresenta una risposta concreta alle attuali esigenze delle aziende nell’ambito delle Investor Relations. Questo progetto conferma e rafforza la nostra value proposition, che consiste nel realizzare soluzioni pratiche in grado di garantire un immediato valore operativo e un vantaggio competitivo in un mercato in continua evoluzione.”

Le altre funzionalità includono il CEO Perception, che monitora e analizza la percezione online del CEO e degli altri key manager aziendali, fornendo alle aziende una visione chiara dell’immagine dei propri leader sul web. Inoltre, la funzione Earnings Call aiuta a ottimizzare la comunicazione aziendale, rendendo più efficienti la creazione di discorsi, la traduzione multilingue e la gestione dei post sui social media.

La piattaforma integra anche il Chat Assistant, una potente soluzione di messaggistica basata su tecnologia simile a ChatGPT, che consente alle aziende di gestire le comunicazioni in modo sicuro e riservato. Un altro strumento fondamentale è l’ESG Monitoring, che permette di monitorare costantemente le evoluzioni normative e le pratiche aziendali legate all’ambito ESG (Environmental, Social, Governance), supportando così le imprese nell’implementazione di strategie di responsabilità sociale e gestione dei rischi reputazionali.

Concludendo, Anna Lambiase ha aggiunto: “Investor AI non solo permette di raccogliere e analizzare i dati in modo più efficiente, ma soprattutto aiuta le aziende a comprendere meglio le percezioni del mercato, dei concorrenti e degli investitori. Grazie a questa piattaforma, le imprese possono affrontare in modo più strategico e informato le dinamiche dei capital markets, ottimizzando così le proprie attività di Investor Relations e rafforzando la propria posizione competitiva.”

La piattaforma è già disponibile per le aziende, con la possibilità di personalizzare ulteriormente le sue funzionalità in base alle specifiche esigenze dei singoli operatori, creando soluzioni su misura per il targeting degli investitori, l’analisi delle percezioni degli investitori e l’analisi dei contesti competitivi. IRTOP Consulting, grazie all’uso di queste nuove tecnologie, sarà in grado di formulare le migliori strategie di differenziazione per le aziende che operano nei capital markets, potenziando le loro performance e le relazioni con gli investitori.