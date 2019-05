Perché gli investitori si riversano in massa negli ETF emergenti

In seguito alla pioggia di vendite abbattutasi sulle Borse a dicembre, alla ricerca di valutazioni vantaggiose – o almeno più convenienti di quelle degli asset americani – gli investitori si stanno riversando in massa negli ETF dei mercati emergenti. Secondo Blackrock è un segnale evidente del rallentamento dell’economia statunitense.

Le politiche monetarie accomodanti delle banche centrali rendono questi asset particolarmente attraenti in merito al loro ritorno dell’investimento. I flussi in entrata negli ETF dei mercati emergenti, soprattutto quelli obbligazionari, hanno raggiunto livelli record e sembrano destinati a giocare un ruolo fondamentale della strategia difensiva degli investitori.

In un contesto di frenata della crescita dell’attività economica nei mercati industrializzati, gli investitori sono alla caccia di asset di qualità che siano al contempo possibili fonti di reddito. Il capitale sta confluendo perciò non solo nei Treasuries Usa ma anche in titoli più rischiosi che sono destinati a fruttare, come gli asset dell’area emergente.

L’intento è quello di non perdere il treno della crescita delle economie in Via di Sviluppo. Nel primo trimestre i flussi in entrata negli ETF del reddito fisso sono stati i terzi più alti di sempre, secondo i dati riportati da Bloomberg.

È la dimostrazione che il morale degli investitori sta cambiando. Dagli asset investment grade assets americani e europei, viste le incertezze sul futuro dell’economia occidentale, investitori retail e istituzionali si stanno rivolgendo ai fondi obbligazionari dei mercati emergenti, un settore “particolarmente promettente” secondo l’asset manager numero uno al mondo, BlackRock.