La ricerca di Assogestioni commissionata a Finer (clicca qui per leggere il documento) che ha coinvolto allo stesso tempo e domanda (investitori finali) e offerta (consulenti finanziari, private banker, bancari e gestori) sul tema della sostenibilità adesso di grande attualità che sembra ridisegnare l’offerta dell’industria della gestione del risparmio in Italia e non solo.

L’articolo completo è stato pubblicato sul numero di giugno del magazine Wall Street Italia.