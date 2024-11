Intesa Sanpaolo, accordo con BlackRock per ampliare l’offerta digital nel Wealth Management

Intesa Sanpaolo compie un deciso passo avanti nella transizione digitale sul segmento Private, annunciando una nuova collaborazione con BlackRock per rafforzare l’offerta di Digital Wealth Management in Italia e in Europa. Questa sinergia tra Intesa Sanpaolo, leader nel wealth management in Italia con la controllata Fideuram ISPB, e BlackRock, gigante mondiale nella gestione patrimoniale, punta ad ampliare l’accessibilità degli investimenti digitali, offrendo ai clienti una piattaforma avanzata di consulenza e gestione patrimoniale. “L’accordo – ha dichiarato Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo – rientra pienamente nella nostra strategia di crescita tecnologica e internazionale”.

L’accelerata di Intesa sul digitale

In particolare, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (FISPB) – banca private del Gruppo Intesa Sanpaolo, leader in Italia e tra i principali gruppi in Europa – lancia una nuova iniziativa per accelerare la crescita della propria offerta di Digital Wealth Management, in Italia e in Europa, in collaborazione con BlackRock, leader mondiale nella gestione patrimoniale.

“Questo accordo – afferma Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo – si inserisce perfettamente nella nostra strategia basata sulla crescita delle attività di Wealth Management e sullo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Grazie alla collaborazione con BlackRock potremo ampliare la nostra clientela a livello europeo, offrendo soluzioni all’avanguardia”.

La strategia sui clienti Private

FISPB intende accrescere la sua offerta sia geograficamente, sia tramite i migliori servizi di intermediazione, consulenza ibrida e gestione di portafoglio, proposti tramite canali digitali. Grazie a questa collaborazione con BlackRock – guidata in Italia da Giovanni Sandri, responsabile di BlackRock Southern Europe – FISPB sfrutterà la vasta competenza in materia di investimenti di BlackRock, le sue avanzate capacità tecnologiche e la profonda conoscenza del mercato patrimoniale per ampliare la sua proposta digitale, offrendo ai clienti una gamma di investimenti completa e più accessibile che mai.

Accrescere le modalità utilizzabili dalla clientela nel percorso di investimento è l’obiettivo di entrambe le aziende, che sarà raggiunto aiutando i clienti nella transizione dal risparmio all’investimento, nonché tramite strategie su misura per soddisfare obiettivi finanziari personalizzati.

L’espansione anche Oltreconfine

L’iniziativa si espanderà in Europa a partire dai mercati belga e lussemburghese, dove opera la controllata Intesa Sanpaolo Wealth Management e dove sono già state identificate interessanti opportunità di crescita. Intesa Sanpaolo, sotto la guida del Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina, ha sviluppato un modello di business unico, caratterizzato da una forte componente di ricavi commissionali da Wealth Management & Protection, supportata da soluzioni digitali innovative.

In linea con il piano industriale 2022-2025 del Gruppo, FISPB ha ampliato la propria offerta grazie a un processo di trasformazione digitale con la sua piattaforma di wealth management Fideuram Direct, che da ottobre 2022 è in grado di operare direttamente sui mercati finanziari. Si tratta di un modello di servizio digitale all’avanguardia, con un approccio personalizzato, per accedere in autonomia, o con il supporto remoto di banker professionisti, a soluzioni di wealth management in modo semplice, trasparente ed efficace.

Gli obiettivi dell’accordo con BlackRock