di Gustavo Marco Cipolla

Livia Giuggioli Firth, figura di spicco nel panorama della moda sostenibile e dell’attivismo per i diritti umani, si racconta in un percorso che va oltre il glamour delle passerelle, svelando il suo impegno contro lo sfruttamento nell’industria del fast fashion.

«Senza valori come il rispetto e la compassione, la sostenibilità non esiste», sottolinea la fondatrice di “Eco-Age” e dei “Green Carpet Fashion Awards”, kermesse che si terrà di nuovo a Los Angeles dopo Milano.

Nonostante la separazione dal marito attore Colin, l’imprenditrice ha scelto di mantenere il cognome da sposata che, nel jet set internazionale, le consente di essere riconoscibile continuando le sue battaglie per un mondo migliore. “Il discorso di Livia” parte da una visione etica e consapevole delle filiere produttive territoriali, passando dall’Asia all’Africa, fino all’America Latina: le sue esperienze in loco e le numerose missioni in diversi Paesi regalano una prospettiva di ispirazione per un cambiamento globale positivo, di cui proprio la moda può essere considerata veicolo e forza motrice.

Livia Firth

Come è nata l’idea di fondare “Eco-Age” e “ The Green Carpet Challenge”?

«L’idea di creare “Eco-Age”, nel 2007, è di mio fratello Nicola. In quel periodo, nessuno parlava ancora di sostenibilità. Era l’epoca dei rapporti di CSR, le imprese si dedicavano semplicemente al “tick the boxes” spuntando le caselle opportune. Da imprenditori e attivisti, abbiamo deciso che si poteva fare meglio di così. Una delle nostre caratteristiche è proprio quella di essere stata, sin dal primo giorno, un’azienda “attivista” aperta al cambiamento, tentando di amplificare le attività necessarie per una giustizia sociale e ambientale. Anche “The Green Carpet Challenge” nasce con lo stesso spirito e, un po’ “per caso”, da un’opportunità incredibile: quella di trovarmi al fianco di Colin sulla piattaforma di comunicazione più potente del pianeta: il red carpet. Così ho deciso di usarlo in maniera differente!».

Quali obiettivi globali avete raggiunto nel campo dell’ecologia e della giustizia sociale?

«Abbiamo fatto tanta strada negli ultimi sedici anni. Sicuramente siamo stati parte del mutamento, dapprima a livello di percezione e poi di urgenza su ciò che tutti chiamano “sostenibilità”, ma pochi riescono a comprendere o connettere tutti gli aspetti di questa parola complessa e, spesso, abusata. Il greenwashing e la disinformazione hanno raggiunto stadi allarmanti, il nostro obiettivo si focalizza sul tenere il timone dritto per non affondare come Titanic. Penso che, oggi, sia essenziale costruire un ponte fra giustizia sociale e ambientale, senza separarle mai. Partiamo da una delle ultime campagne che abbiamo lanciato lo scorso autunno, la “Fossil Fuel Fashion Campaign”: indossiamo petrolio tutti i giorni, considerando che oltre il 60 per cento delle fibre usate nell’industria della moda, e dal fast fashion in particolare, sono sintetiche. Quando gettiamo i vestiti, questi finiscono nel Global South dove, dal Ghana al Kenya, vengono bruciati nelle aree abitate dalle comunità locali. Qui i bambini respirano sostanze tossiche a causa nostra, poiché siamo soliti portare gli abiti per troppo poco tempo. Un discorso complesso che non può essere semplificato in poche righe, è solo una delle mille facce volte a provare che, attualmente, l’impegno maggiore è quello di promuovere una cultura del rispetto per le persone e la natura, sia in termini economici che da cittadini».

Perché la scelta di tornare a Los Angeles con i “Green Carpet Fashion Awards” dopo Milano?

«Il mondo è cambiato così tanto negli ultimi anni e lo è anche l’esigenza di elevare la conversazione sulla sfera culturale. Per me, la moda è sempre stata una lente perfetta attraverso cui guardare l’esterno e il modo in cui ci comportiamo. Quotidianamente, vestiamo capi e accessori senza considerare che la loro produzione genera piaghe come la deforestazione dell’Amazzonia e il sopruso delle popolazioni autoctone, lo sfruttamento di milioni di lavoratori nelle filiere e l’inquinamento di tutto quello che beviamo e mangiamo. In fin dei conti, la moda è proprio una lente, e non possiamo utilizzarla come se fossimo miopi, altrimenti rischieremmo l’autocelebrazione senza alcun tipo di progresso in senso positivo. Dopo le esperienze con “The Green Carpet Challenge” e a Hollywood, ho avuto la conferma che solo a Los Angeles, e unicamente durante la settimana degli Oscar, avremmo potuto sfruttarla come una lente di ingrandimento dall’impatto enorme, unendola al potere dell’entertainment per raccontare le soluzioni sostenibili, accelerando le trasformazioni sul piano intersettoriale e collettivo. La fotografia dell’edizione dello scorso anno che ritrae l’attore Leonardo DiCaprio accanto a Sônia Guajajara, ministro brasiliano dei popoli indigeni, è assolutamente esemplificativa».

Leonardo DiCaprio e Sonia Guajajara

Che tipo di impatto ha avuto la presentazione alla Commissione europea del rapporto della ong “The Circle” sui salari di sussistenza?

«Un impegno faticoso e monumentale che ha richiesto parecchi anni per raggiungere il riconoscimento legale dei salari di sussistenza, o living wage, quale diritto umano fondamentale. Gli avvocati di “The Circle” hanno fatto un lavoro incredibile. Nel 2017 abbiamo stabilito la legalità di un salario dignitoso per la prima volta nella storia. Grazie all’aiuto di “Trust Law” (Thompson Reuters), “Clean Clothes Campaign” e ai giuristi sul campo in molti Paesi, abbiamo portato avanti un progetto intenso, esaminando tutte le varie legislazioni in materia. Nel 2019, invece, ci siamo soffermati su altri settori che hanno filiere transnazionali per capire, una volta accertata la legalità, come applicare la legge e sotto quale “ramo” giuridico: dal commerciale all’internazionale, fino al sanzionatorio. Nel 2021, dunque, l’idea della proposta legislativa, in seguito presentata al Commissario Ue. Quindi abbiamo realizzato un episodio di “Fashionscapes” che, interamente dedicato all’argomento, è stato distribuito e proiettato in numerose città».

In che modo diventare leader del Cambiamento per le Nazioni Unite ha influenzato il suo impegno a livello mondiale per un cambiamento progressivo?

«I riconoscimenti, o le onorificenze, sono un escamotage per continuare a costruire, agitare, aprire porte. Così come essere stata sposata con Colin Firth. Magari nessuno mi ascolta se mi presento come Livia Giuggioli, ma se ricevo un premio dalle Nazioni Unite o vengo riconosciuta come l’ex moglie di Colin, allora sì. Tuttavia, il messaggio è sempre lo stesso, ben venga ogni cosa in più che può attirare l’attenzione!».

Come produttore esecutivo del documentario “The True Cost”, qual è stato il suo ruolo nel portare alla luce le problematiche legate all’industria del fast fashion?

«Dopo il crollo di Rana Plaza, nel 2013, il regista Andrew Morgan mi ha inviato un’e-mail in cui diceva di voler girare un documentario su quello che era successo parlandone con me, proprio come gli avevano suggerito di fare. Così l’ho invitato in ufficio a Londra e, da quel momento, siamo diventati inseparabili. “The True Cost” è stato fondamentale per portare alla luce la gigantesca storia di sfruttamento che c’è dietro ai capi che indossiamo. In Bangladesh, lo scorso autunno, gli scioperi dei “garment workers” sono stati violentissimi: hanno manifestato solo per chiedere l’aumento del salario minimo che da 74 dollari al mese è salito a 114. Andrew è uno storyteller speciale, possiede un’intelligenza emotiva rara, dunque la nostra collaborazione prosegue: abbiamo realizzato cinque episodi di “Fashionscapes” e appena prodotto il docufilm “Texas, Usa” per supportare la campagna dei Democratici in America: se riusciamo a far votare tutti i texani per il Partito Democratico, quest’anno Donald Trump non vincerà le elezioni presidenziali!».

Quali miglioramenti significativi ritiene siano necessari nel sistema della moda internazionale?

«Da dove comincio e quanto tempo abbiamo in questa intervista? A mio avviso, ora è fondamentale diminuire la produzione e il consumo di abbigliamento. Con l’avvento degli ultra fast fashion brand, tra i quali Shein e Temu, l’urgenza supera il limite rosso. Bisogna applicare i principi della just transition, come spiegano il professor Hakan Karaosman e l’attivista Matteo Ward, entrambi di stanza a Milano».

I viaggi in Bangladesh, nel 2008 e nel 2015. L’intento era raccontare le conseguenze del crollo dell’edificio Rana Plaza e accendere i riflettori sulle condizioni di lavoro?

«Sì, nel 2008 non si erano ancora verificati gli eventi del Rana Plaza. Mi trovavo in missione con “The Circle”, la ong fondata dalla cantante Annie Lennox, insieme all’autrice britannica Lucy Siegle. Entrare in una fabbrica di abiti mi ha sconvolto e ha completamente cambiato la mia vita nonché la mia carriera».

Nel 2013 ha visitato il Brasile e nel 2017 l’Australia, collaborando con gli allevatori e cercando soluzioni sostenibili per la catena di approvvigionamento della pelle nonché della filiera della lana. Come è andata?

«Ho visto tantissime nazioni e incontrato svariate persone impegnate nella produzione di vestiti e accessori. In Australia, ho conosciuto gli allevatori per comprendere il funzionamento dei lanifici, in Botswana ho visitato le miniere di diamanti, in Kenya, Bangladesh, Cambogia e Zambia le fabbriche manifatturiere. In Brasile, ho parlato con i “rancheros” per approfondire i meccanismi riguardanti la filiera della pelle. Senza i viaggi e le esperienze “on the ground”, non potrei mai fare bene il mio mestiere poiché l’industria della moda è fatta di mani, gente, vite. Per esempio, non si può capire cosa c’è dietro ad un pullover di lana se non ci si è confrontati con chi vive negli allevamenti e cerca di portare avanti il suo business in modo sostenibile. Oppure scegliere un anello di pietre preziose senza sapere quali sono gli effetti sulle comunità locali. È tutto collegato, siamo tutti interconnessi, proprio come suggerisce il concetto etico di “Ubuntu”, la filosofia africana che ingloba solidarietà, compassione, rispetto e dignità. Senza questi valori, la sostenibilità non esiste».