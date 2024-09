Inter, Milan e Juventus: quanto valgono le squadre di calcio italiane

Inter, Milan e Juventus, in quest’ordine, sono le squadre di calcio italiane dal valore finanziario più alto seppur non rientrino (di poco) nella top 10 mondiale. Ad analizzare i numeri nel dettaglio è un report di Sportingpedia che ha rielaborato i dati forniti da Transfermarkt. Vediamo tutto nell’articolo.

Le italiane più ricche

In particolare, la rosa dei Campioni d’Italia dell’Inter è la più ricca del nostro Paese con un valore di 673,3 milioni di euro complessivi. La insegue, nel più classico dei derby della Madonnina, il Milan con una rosa valutata all’incirca sui 601 milioni. Completa il podio tricolore la Juventus che raggiunge i 581 milioni. Numeri importanti ma ben distanti dalle squadre in cima alla classifica, come Real Madrid (1,3 miliardi di euro), Manchester City (1,2 miliardi) e Arsenal (1,1 milardi), le uniche tre che hanno messo insieme squadre il cui valore supera il miliardo di euro. Qui la classifica completa sulle prime 20 del mondo.

Il divario della Serie A

L’assenza di club italiani nella top 10 globale è indicativa delle sfide economiche più ampie affrontate dalla Serie A. L’Inter, club italiano piazzato meglio, si trova appena fuori dalle migliori dieci, all’11° posto. Questo divario evidenzia la disparità finanziaria tra la Serie A e gli altri principali campionati europei, causata da accordi televisivi e sponsorizzazioni meno redditizi. Tuttavia, sqaudre blasonate e dalla storia importante come Inter, Milan e Juventus continuano a mantenere rose competitive attraverso una pianificazione strategica e investimenti mirati, riflettendo la loro presenza duratura nel calcio europeo nonostante le limitazioni economiche.

La finanza nel pallone

Il mondo del calcio non è solo uno spettacolo sportivo, ma anche un campo di battaglia finanziaria, dove i club si contendono la costruzione delle squadre più competitive e di maggior valore. La finestra di trasferimenti estiva del 2024 è stata segnata dal passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid. Grazie a un mix di acquisti strategici, trasferimenti a parametro zero e abili manovre di mercato, i club di tutto il continente hanno rimodellato le proprie rose e, di conseguenza, i propri valori di mercato. Questo rapporto di Sportingpedia analizza le squadre di calcio più preziose, esaminando come i recenti trasferimenti e le decisioni di gestione abbiano influenzato le classifiche.

Il sorpasso del Real Madrid

Nonostante il Real non abbia sborsato alcunché per acquistare Mbappé (stipendio faraonico a parte, 100 milioni in 5 anni per lui) l’acquisizione della stella francese è considerata il colpo più prestigioso dell’estate. Questo colpo, insieme all’arrivo del prodigio brasiliano Endrick, ha portato i Blancos al vertice della classifica, superando il City e diventando il club con la rosa più preziosa nel calcio mondiale. Secondo Transfermarkt, il valore della rosa del Real Madrid ha raggiunto la cifra senza precedenti di 1,34 miliardi di euro, superando di 80 milioni quello del Manchester City. Inoltre, si rileva che solo i club dei cinque principali campionati europei figurano nella top 20 e che la metà delle squadre in classifica fa parte della Premier League inglese.

Insomma, la concentrazione delle squadre più preziose nei cinque principali campionati europei sottolinea il potere finanziario che tali tornei detengono rispetto al resto del mondo del calcio. Con tutti i 20 club nelle prime posizioni di valore provenienti dal Vecchio Continente, è chiaro che il potere economico, alimentato da consistenti ricavi televisivi e dall’engagement globale dei tifosi, rimane concentrato in pochi Paesi selezionati.