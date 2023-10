“InSpeaker”, la business unit di Performance Strategies per la scelta dei testimonial per eventi aziendali, kick off e convention

Performance Strategies, think tank per il mondo imprenditoriale e player di riferimento in Italia nell’organizzazione di eventi business, presenta InSpeaker- Speakers to Inspire, il nuovo servizio che affianca aziende, enti pubblici, associazioni e agenzie di comunicazione nella selezione dello speaker migliore per eventi, kick off e convention innovativi e di successo. Con oltre 10 anni di esperienza, infatti, Performance Strategies ha una conoscenza unica nel settore dei business event, avendo collaborato nel tempo con i più importanti speaker e thought leader per i quali in Italia è anche editore, attraverso la casa editrice ROI.

Con un portafoglio consolidato di oltre 400 speaker e formatori di altissimo profilo, InSpeaker assiste i clienti nella selezione del relatore, progettando soluzioni su misura: dal titolo alla scaletta. Grande è la varietà dei temi di proposti alle aziende, in sintonia con i trend e gli scenari di maggiore interesse: Leadership e Motivazione, Economia e scenario globale, AI e Tecnologia, Sport e Avventura, Innovazione e Creatività, Futuro e Trasformazioni sociali, Soft Skills Comunicazione e Storytelling, Vendita e Negoziazione, Imprenditorialità e Management.

“InSpeaker è un unicum nel panorama nazionale perché è in grado di offrire un servizio di consulenza personalizzato e ad alto valore aggiunto per le aziende e agenzie di comunicazione che organizzano eventi e ricercano relatori in linea con i valori e il posizionamento aziendale. L’esperienza e la rete di relazioni costruite in oltre 10 anni costituiscono una garanzia di efficienza ed efficacia a salvaguardia dell’investimento e delle scelte del management. Il nostro format è unico perché può contare su conoscenza approfondita sia dei temi più urgenti e attuali, sia dei champion nazionali scelti per ogni ambito di competenza” – dichiara Marcello Mancini, CEO & Founder di InSpeaker.

Temi e format “Ideas” di InSpeaker:

FARE SQUADRA OLTRE LA RETE : la mentalità per ottenere i più alti risultati nel business come nello sport insieme agli allenatori più vincenti di sempre.

: la mentalità per ottenere i più alti risultati nel business come nello sport insieme agli allenatori più vincenti di sempre. WOMEN IN LEADERSHIP : aumentare l’impatto della propria leadership per incidere su produttività e collaborazione, ispirando dedizione ai valori aziendali.

: aumentare l’impatto della propria leadership per incidere su produttività e collaborazione, ispirando dedizione ai valori aziendali. STORYTELLING : scrivere storie capaci di coinvolgere, attingendo a parole e immagini che lasciano il segno.

: scrivere storie capaci di coinvolgere, attingendo a parole e immagini che lasciano il segno. SCIENZA DELLA NEGOZIAZIONE: le strategie più efficaci per stabilire una relazione con l’interlocutore e migliorare l’efficacia delle performance negoziali.

Di seguito alcuni dei relatori di InSpeaker: