ING Italia, accordo con Morgan Stanley: si allarga l’offerta di fondi ai clienti

ING Italia rafforza la sua offerta di soluzioni di investimento grazie a un accordo con Morgan Stanley Investment Management (MSIM), che porterà ai clienti dell’istituto 180 nuovi fondi a gestione attiva. L’iniziativa consente di accedere a una gamma diversificata di prodotti obbligazionari, azionari e multi-asset, gestiti con un approccio basato sull’analisi fondamentale e sulla selezione dei titoli di alta qualità a livello globale. Questo passo si inserisce nella strategia ING focalizzata su trasparenza, personalizzazione e consulenza dedicata, con un’esperienza sempre più digitale. Contestualmente, ING continua a investire sulla crescita della propria rete di consulenti finanziari, puntando su giovani talenti formati in collaborazione con SDA Bocconi e su profili senior per supportare fasce di clientela più elevate.

L’accordo tra ING e Morgan Stanley

ING Italia ha siglato un accordo di collaborazione con Morgan Stanley Investment Management (MSIM), colosso globale dell’asset management con oltre 25 anni di esperienza, per ampliare ulteriormente l’offerta di soluzioni di investimento per i propri clienti con 180 nuovi fondi a gestione attiva. I clienti di ING Italia, in autonomia o tramite il supporto di un consulente finanziario dedicato, potranno quindi investire anche su una gamma completa di fondi a gestione attiva di MSIM – obbligazionari, azionari, multi-asset – creati attraverso processi basati sull’analisi fondamentale e sulla selezione dei titoli bottom-up che consentono di individuare le società di più elevata qualità a livello mondiale.

Il valore dell’offerta personalizzata

Matteo Pomoni, Head of Investments & Wealth di ING Italia ha commentato: “I fondi a gestione attiva di Morgan Stanley rappresentano un’ulteriore opportunità per i nostri clienti, che possono contare ora su più di 1000 fondi delle migliori case di investimento. Questo accordo è un nuovo passo in avanti nella nostra strategia dedicata agli investimenti, che si basa su trasparenza, personalizzazione dell’offerta e un servizio di consulenza dedicato per ogni singolo cliente. Completano il quadro una customer experience sempre più accessibile, semplice e digitale.”

L’importanza della gestione attiva

Niccolò Rabitti, Country Head di MSIM in Italia ha aggiunto: “Siamo molto felici di collaborare con ING Italia e di offrire la nostra profonda conoscenza ed esperienza nella gestione di fondi azionari, obbligazionari e multi-asset ai loro clienti. Ci concentriamo sull’offerta di prodotti e soluzioni leader di mercato per aiutare gli investitori a raggiungere i propri obiettivi. Proprio per venire incontro alle esigenze dei clienti finali, infatti, abbiamo potenziato molto la nostra offerta sui PAC (Piani di Accumulo del Capitale) così da poter offrire lo strumento sui nostri fondi senza spese amministrative, costi che rimangono a nostro carico, trasformandolo in uno strumento accessibile a tutti. L’iniziativa vale da oggi anche per i clienti di ING!”.

La crescita della rete ING

ING è presente in Italia con una rete di circa 200 consulenti finanziari, prevalentemente giovani di talento formati in partnership con SDA Bocconi: hanno competenze tecniche eccellenti, sono dotati di grande empatia e di un mindset digitale. Con l’obiettivo di espandere ulteriormente la rete, ING sta ora integrando anche profili senior per sostenere il processo di maturazione della rete e per mirare a fasce più alte di clienti. I consulenti di ING sono disponibili ovunque e accompagnano il cliente verso i suoi obiettivi finanziari con il supporto di MyMoneyCoach, il consulente digitale capace di formulare una proposta di portafoglio personalizzata e di qualità a un costo accessibile e senza costi aggiuntivi d’ingresso o di performance.