In conversazione con Jonathan Daniel Pryce

Il fotografo inglese Jonathan Daniel Pryce, dietro gli scatti del servizio “Uomini Ombra” di WSI Style Magazine, racconta passioni, ispirazioni, film preferiti e nuovi progetti

A cura di Redazione Wall Street Italia

Jonathan Daniel Pryce, anche conosciuto come Garconjon (questo è il nome del suo account Instagram), è il fotografo basato a Londra che ha firmato gli scatti del servizio Uomini Ombra di WSI Style Magazine in uscita a marzo 2023. Conosciuto in tutto il mondo per le sue immagini street style, Jonathan racconta le sue passioni, ispirazioni, il suo film preferito (che non a caso è un grande classico italiano), cosa lo ha spronato ad intraprendere la strada della fotografia e, infine, condivide uno dei momenti più importanti della sua carriera ad oggi.

Nelle sue fotografie, Jonathan Daniel Pryce si ispira ad un grande maestro, Richard Avedon, e al suo libro In the American West: bellissimi ritratti di persone vere, che hanno superato grandi difficoltà nella loro vita. In qualche modo, anche lui spera di catturare tutto ciò nel suo lavoro. Qualunque sia il contesto, infatti, Jonathan cerca sempre di raccontare la storia della persona che ha davanti, poiché la fotografia è anche un mezzo per connettersi, trovarsi e ritrovarsi.