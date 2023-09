Impact investing sempre più apprezzato dagli investitori. Ecco perchè

Il 71% degli investitori istituzionali e professionali intende aumentare il peso delle soluzioni di impact investing nei prossimi 3 anni. Lo dice l’Impact Investing Study 2023, condotto a livello globale da Vontobel su circa 200 investitori istituzionali e professionali in Europa, Nord America e Asia-Pacifico. Ma prima di approfondirla, vediamo cosa si intende per impact investing.

L’impact investing o investimenti a impatto indica un’attività di investimento in imprese, organizzazioni e fondi che operano con l’obiettivo di generare un impatto sociale e ambientale positivo, che sia misurabile e compatibile con un rendimento economico. Si colloca a metà strada tra la filantropia e gli investimenti tradizionali. L’impact investing può essere attuato mediante:

La ricerca di Vontobel rileva che il 67% di investitori professionali e istituzionali effettua già impact investing tramite azioni quotate, anche se il 58% lo fa da meno di 3 anni. Inoltre, il 56% degli investitori prevede di aumentare le allocazioni in azioni quotate nei prossimi tre anni. Gli investitori prevedono anche di ampliare la gamma di asset class utilizzate nei prossimi tre anni rispetto alle allocazioni attuali, con:

A livello geografico, i maggiori fan dell’impact investing sono in Europa (70% degli intervistati), rispetto al 56% del Nord America e al 57% dell’Asia-Pacifico. Forte interesse da parte degli investitori dell’Asia-Pacifico, con il 92% di loro che prevede di aumentare le allocazioni attraverso in mercati quotati e il 79% attraverso i private market.

In Europa il 67% degli investitori prevede di effettuare maggiori investimenti a impatto attraverso i mercati quotati e il 72% su quelli privati. Pascal Dudle, head of listed impact di Vontobel, spiega:

“Le difficili condizioni di mercato che abbiamo vissuto negli ultimi 18 mesi hanno avuto ramificazioni per le asset class dei mercati pubblici e privati, comprese quelle con un orientamento sostenibile. Nonostante questo periodo più difficile, il nostro studio mostra che gli investitori rimangono coinvolti nell’impact investing e prevedono addirittura di aumentare le loro allocazioni nei prossimi anni. È interessante notare che prevedono di farlo attraverso una gamma molto più ampia di asset class, sia nei mercati pubblici che in quelli privati. Riteniamo che questo sia un indicatore molto positivo di come il concetto di impact investing sia cresciuto abbastanza da essere considerato un modo specifico e distinto di investire, piuttosto che un’area di nicchia della sostenibilità”.