Immobiliare: Warren Buffett cresce in Italia, nuova sede sul Lago Maggiore

Il Lago Maggiore attira sempre più nuovi investimenti immobiliari. La conferma arriva anche dall’apertura a Stresa, sulle sponde del Lago Maggiore, di una nuova filiale di Berkshire Hathaway HomeServices Palazzo Estate, società che fa capo al guru della finanza Warren Buffett. Con questo nuovo ufficio, Berkshire Hathaway HomeServices Lake Maggiore, il network internazionale di intermediazione di lusso consolida ulteriormente la sua presenza in Italia mettendo a disposizione dei propri clienti la possibilità di investire in una località che si riafferma sempre più sia dal punto di vista turistico sia degli investimenti di lusso.

Lago Maggiore

Spesso in secondo piano rispetto al più gettonato Lago di Como, il Lago Maggiore – si legge in un comunicato del gruppo – è stato riscoperto negli ultimi tempi come nuova meta del lifestyle di lusso. I numeri lo dimostrano: il Lago Maggiore ha registrato nel 2022 già 4,7 milioni di presenze, un milione di turisti hanno deciso di fermarsi per più di una notte sulle sponde del lago e sono proprio i laghi ad essere stati protagonisti dell’estate dello scorso anno con il 36% delle prenotazioni nazionali da agenzie di viaggio online.

Non è tuttavia solo il turismo a rendere attraente il Lago Maggiore agli occhi degli investitori. La zona offre un’opportunità unica per coloro che cercano luoghi esclusivi e servizi di lusso di alto livello, riflettendo le tendenze chiave del settore immobiliare di alto livello.

I trend dell’immobiliare di lusso

Secondo l’osservatorio di Berkshire Hathaway HomeServices, nel 2024 il real estate punta su trend come sostenibilità, innovazione e località esclusive. Ed il Lago Maggiore – prosegue il comunicato – ha molto da offrire sia agli investitori italiani che stranieri.

Il territorio è in crescita e comprare casa qui vuol dire puntare anche ad una rivalutazione degli investimenti. Queste richieste sono particolarmente evidenti tra gli investitori stranieri, che rappresentano più del 70% degli acquirenti di immobili di lusso in Italia. Un terzo di loro viene dagli Stati Uniti, da sempre innamorati dell’Italia, con l’interesse verso mete finora poco esplorate per i loro investimenti, in un’ottica di crescita.