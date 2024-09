Immobiliare Botto, un punto di riferimento per il real estate

Il Gruppo Immobiliare Botto è da anni un punto di riferimento del settore immobiliare, con oltre 40 consulenti e 6 filiali che offrono servizi esclusivi per soddisfare i desideri di ogni cliente. Al cuore di questo successo si trova Botto Investment che, grazie alla conoscenza approfondita del mercato immobiliare, è in grado di proporre le migliori opportunità di investimento ai propri clienti. Il ceo Andrea Bellon (nella foto) ci ha illustrato i piani di sviluppo del gruppo piemontese.

Da poco avete lanciato la vostra divisione Botto Investment. Su quale tipologia di immobili è focalizzata?

Botto Investment si focalizza sulle tipologie di immobili che esulano dal settore residenziale e che non riguardano l’acquisto della prima o della seconda casa. In particolare, ci riferiamo a immobili commerciali e industriali, e a quelli destinati a usi specifici come centri commerciali, spazi di co-working e strutture ricettive. Attraverso Botto Investment vogliamo diventare un punto di riferimento per chi desidera investire in questo segmento di mercato, offrendo competenza, visione strategica e un portafoglio di opportunità selezionate con cura.

Oltre alla gestione delle transazioni immobiliari, quali altri servizi fornite agli acquirenti e venditori?

La gestione della transazione immobiliare rappresenta solo una parte della relazione che instauriamo con i nostri clienti. Offriamo una gamma di servizi aggiuntivi suddivisi in due principali categorie: quelli dedicati all’immobile e quelli alla persona, entrambi pensati per rendere l’esperienza dei nostri clienti unica e gratificante. La prima categoria comprende interventi come la tinteggiatura delle pareti, la ristrutturazione di ambienti e l’installazione di sistemi di sicurezza. Parallelamente, i servizi dedicati alla persona sono concepiti per mettere i nostri clienti al centro di ogni fase del processo.

Offriamo esperienze personalizzate dall’arrivo in aeroporto, con un esclusivo servizio navetta, fino al soggiorno. I nostri clienti possono godere di servizi esclusivi, come la visita di un rivenditore di orologi di lusso o di opere d’arte direttamente in hotel, consentendo loro di fare acquisti unici senza lasciare la loro residenza temporanea. L’esperienza culmina con una cena esclusiva presso il ristorante tristellato Villa Crespi, guidato dallo chef Antonino Cannavacciuolo, per un finale indimenticabile.

Ci può dare un esempio di una vostra valutazione?

Non tutti gli immobili in vendita sono destinati a essere ceduti. Spesso i proprietari non sono in grado di dare una valutazione oggettiva e corretta del proprio bene e questo li porta a chiedere cifre troppo elevate. Su questa convinzione abbiamo costruito il nostro processo di valutazione immobiliare, basato su un approccio meticoloso e orientato ai risultati.

La nostra valutazione inizia sempre con una profonda comprensione delle motivazioni del proprietario. Perché sta vendendo? Cosa intende fare con il ricavato della vendita? Entro quando desidera concludere l’operazione? Questa analisi approfondita e personalizzata ci consente di proporre una valutazione realistica e in linea con le dinamiche di mercato, ottimizzando il time to sell e rendendolo significativamente inferiore rispetto a quello della concorrenza.

State espandendo il vostro raggio di azione dal Piemonte a tutto il territorio nazionale. Che obiettivi vi siete dati?

I nostri obiettivi sono ambiziosi ma realistici. Grazie alla nostra reputazione consolidata e alla qualità dei servizi offerti, riceviamo costantemente richieste di collaborazione da fondi nazionali e internazionali. Questo interesse è un chiaro segno della fiducia che il mercato ripone nel nostro operato.

Il nostro sviluppo e i numeri a supporto sono in costante crescita, confermando la validità del nostro modello di business e della nostra visione strategica. Attualmente, siamo leader nel settore immobiliare in Piemonte e il nostro obiettivo è replicare questo successo a livello nazionale.

La Bce sta tagliando i tassi di interesse. Ritenete che questo possa riportare l’attenzione verso l’immobiliare?

La nostra esperienza ci insegna che i nostri clienti hanno una visione a lungo termine quando si tratta di investimenti immobiliari. Abbiamo costruito relazioni di fiducia con i clienti, che condividono con noi le loro esigenze.

Molti di loro sono alla ricerca dell’immobile perfetto da mesi, se non anni, e non sono influenzati dalle fluttuazioni dei tassi. La loro priorità è trovare un immobile che soddisfi le loro aspettative, piuttosto che fare una scelta affrettata dettata da condizioni momentanee.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di settembre di Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti al magazine