Il tempo secondo Coco

La nuova versione dell’iconico Première, con cassa ottagonale ispirata a Place Vendôme, è un omaggio alla femminilità

A cura di Elisa Copeta

Piccolo, raffinato ed estremamente femminile: è così che è stato immaginato fin dall’anno della sua creazione, il 1987, il segnatempo Première di Coco Chanel. Discreto nella sua eleganza, questo modello incarna lo spirito innovatore di Mademoiselle Coco, alla quale non piacevano gli orologi a ciondolo che ai suoi tempi si realizzavano per le donne. Avrebbe invece apprezzato il Première: per la prima volta, un orologio prettamente femminile non era l’adattamento di un otologio da uomo, bensì una creazione a sé stante, dedicata alle donne.

Per Arnaud Chastaingt, direttore dello Studio di Creazione Orologiera, questo segnatempo incarna pienamente lo spirito dell’orologeria Chanel. “Première segna la prima pagina della nostra storia dell’orologeria. Nasce da un assoluta libertà di creazione e ha dato vita a una visione, il “Fascino del Tempo” di Chanel. Nel 2022 volevo che il Première riacquistasse il suo posto nel cuore della nostra collezione. Questa creazione è la pura dimostrazione del nostro DNA. Molto più di un orologio, Première è una lezione di stile”.

L’ispirazione. La forma della cassa ottagonale dell’orologio è un omaggio al tappo del profumo N° 5 che, a sua volta, rimanda a Place Vendôme, un luogo tanto caro a Mademoiselle Coco. Il cinturino del Premiére prende invece ispirazione dalla leggendaria borsa trapuntata della Maison e dalla sua catena, intrecciata con la pelle.

Le caratteristiche. Questo modello ha una cassa ottagonale in acciao placcato oro giallo 18 carati con quadrante laccato nero. Sulla superficie vi sono solo due lancette smussate rifinite in oro che si muovono sotto il vetro molato, mentre una corona incastonata con un cabochon di onice completa la geometria bicolore dell’orologio. Il cinturino si snoda in un bracciale a catena rivestito in acciaio placcato oro giallo 18 carati e intrecciato con un nastro in pelle nera.

Prezzo: 5.500 euro.