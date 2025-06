Il sommario del numero di giugno 2025 di Wall Street Italia

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di giugno 2025 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti). Di seguito il sommario con un riepilogo sui temi salienti del nuovo numero.

La Cover Story

La Cover Story di giugno è dedicata a Credem Euromobiliare Private Banking, con l’intervista ai tre manager del gruppo Michele Melotti, Luca Romano, Paolo Zulian. Il 2024 segna un anno record per la banca, con una forte crescita nella raccolta e nei nuovi clienti. La rete si concentra ora su consulenza di qualità, innovazione nei prodotti e formazione continua, ponendo il cliente al centro della propria missione.

Il dossier

Futuropoli è il titolo del dossier che propone un mix di storicità e innovazione grazie ai private markets. L’eredità di Warren Buffett, con i suoi dieci consigli che continuano a ispirare milioni di investitori, si intreccia con il futuro dell’intelligenza artificiale, ormai pervasiva in ogni settore. Dalla gestione delle smart city alla personalizzazione delle cure mediche, l’IA sta ridefinendo il nostro modo di vivere.

All’interno di questo cambiamento, l’efficienza dei consulenti finanziari è destinata ad aumentare grazie all’IA, portando nuove opportunità nel settore.

Nel frattempo, gli strumenti di investimento, come gli Eltif 2.0, stanno emergendo come alternative ai metodi tradizionali, mentre il mercato non quotato si fa sempre più appetibile. La psicologia entra nel mondo della consulenza finanziaria, con nuovi strumenti per migliorare la comprensione delle esigenze dei clienti.

Advisory

Andrea Orsi, country head Italia di M&G Investments, ci ha parlato di innovazione e nuove strategie per affrontare le sfide economiche globali, rispondendo alle esigenze di un mercato in costante evoluzione.

Poi le voci istituzionali. Il presidente di Anasf, Luigi Conte, ci racconta come canalizzare il risparmio verso la crescita: le opportunità offerte dagli investimenti alternativi, che stanno diventando sempre più importanti nel portafoglio degli italiani. Infine, il segretario generale di Assoreti, Marco Tofanelli, vede la consulenza come valore aggiunto: il ruolo crescente delle reti di consulenti finanziari, che offrono soluzioni personalizzate per rispondere alle necessità di ogni cliente.

Insurance

Sul fronte assicurativo, Antonio Coviello, Garante Nazionale degli Assicurati ha sottolineato come l’aumento dei premi assicurativi dell’RC Auto continui a colpire gli italiani, con l’inflazione che spinge le tariffe verso nuovi livelli. Poi, abbiamo approfondito la soluzione dei piani di risparmio personalizzati per gli italiani lanciata da Generali Italia: una nuova proposta, che mira a guidare i risparmiatori verso obiettivi di lungo termine.

Private Banking

Nel segmento private, abbiamo intervistato Francesco Figliomeni, amministratore delegato di Decalia SIM. L’esperto ci ha parlato di come le società di private banking affrontano la sfida del passaggio generazionale, rispondendo alle nuove esigenze di una clientela più giovane e dinamica.

Poi, con Mario Unali, Head of Investment Advisory di Kairos, abbiamo approfondito più nel detttaglio le soluzioni proposte ai clienti private in questa fase di mercato.

Investimenti

Alessandro Saldutti, amministratore delegato di Scalable Capital, ha parlato dell’evoluzione della piattaforma che offre ora ai clienti soluzioni di investimento sempre più scalabili per affrontare i cambiamenti del mercato.

“Sell in May and Go Away”: mito o realtà? Un’analisi delle strategie di investimento stagionali e della loro applicabilità in un contesto di mercato incerto, sviluppata sui dati di eToro. Poi, uno sguardo alle più interessanti nuove emissioni sul fronte dei certificati con Vontobel, UniCredit e Acepi.

Impresa

La cover della sezione è dedicata a Claudio Boso, presidente di Careisgold, che ha sottolineato la forza dell’oro soprattutto in un periodo di incertezze globali. Un focus approfondito sugli investimenti in oro come rifugio sicuro in tempi di crisi.

Tax & Legal

Luciano Morello ed Erik Negretto di DLA Piper analizzano come gli investitori possono beneficiare delle cartolarizzazioni nel real estate, una soluzione sempre più usata per attrarre capitali e ottimizzare gli asset in portafoglio per i propri clienti.