Il sommario del numero di dicembre 2021 di Wall Street Italia

È online il numero di dicembre 2021 di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle

Il numero di dicembre di Wall Street Italia torna, dopo molti mesi, ad avere in copertina un ritratto fotografico. Quello di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum, recentemente scomparso. Un tributo a un uomo che ha saputo innovare e cambiare il mondo del risparmio, elargendo fiducia e ottimismo anche nei momenti più bui. A tratteggiarne il profilo, nell’articolo dedicato, con ricordi e frasi tratti dalla vita di Ennio Doris è il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro.

E molte delle cose dette e fatte da Ennio Doris durante la sua vita sono in linea con il tema del mensile di dicembre, ossia la previdenza integrativa. Perché, “è ora di pensarci” e aspettare non conviene a nessuno. Lo ribadiscono, tra gli altri, Alberto Brambilla, ad di Itinerari Previdenziali che scatta un’istantanea del sistema pensionistico italiano, il presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello che invita a sostenere i soggetti che hanno prospettive pensionistiche di base modeste, come i giovani, Valeriana Mariani, fondatrice e presidente di Donna Impresa che mette sotto la lente il gender gap previdenziale e le difficoltà che le donne devono affrontare nell’accumulo di capitale durante la loro vita.

Wall Street Italia, il dossier di dicembre

All’interno del dossier i lettori troveranno inoltre una serie di articoli utili per comprendere come muoversi all’interno della previdenza complementare, a partire dalla consultazione del sito dell’Inps per verificare la propria pensione pubblica, per proseguire con un calcolo del denaro necessario per mantenere un adeguato tenore di vita durante gli anni del ritiro dalla attività lavorativa, la convenienza o meno di riscattare gli anni della laurea e le opportunità che la legge offre per andare in pensione prima dei 67 anni.

Nelle Keynote di questo mese, in coda al dossier, l’importanza della prevenzione dei tumori femminili sottolineata nel convegno della Lilt svoltosi a Bari e il tema energia, analizzato dall’ad di Repower Italia Fabio Bocchiola.

Sezione Advisory

Nell’ultimo numero del 2021 Wall Street Italia riporta alcuni degli outlook degli asset manager che prevedono un 2022 positivo anche se meno brillante rispetto all’anno che si sta chiudendo. In particolare l’articolo di cover riporta le previsioni di T.Rowe Price, Dws, Credit Suisse, Ubs Global WM e J.P. Morgan AM.

Sezione Private

La cover della sezione Private presenta il nuovo Master 2022 di Aipb con l’intervista di Fabrizio Guidoni ad Antonella Massari, segretario generale di Aipb. Il lancio del Master è un’ottima opportunità per tratteggiare le linee lungo le quali si deve muovere il processo di formazione dei giovani banker nativi digitali.

Sezione Investimenti

L’analisi tecnica è protagonista della cover della sezione Investimenti. Guardando al 2022 l’Ufficio studi di WSI ha preso in considerazione i principali settori del mercato azionario italiano mettendoli a confronto utilizzando il parametro della Forza Relativa.

Sezione Impresa

Chiude la sezione Impresa che mette in luce un’eccellenza italiana leader a livello globale nella tecnologia dei laser per utilizzo medico, industriale e per la salvaguardia e il recupero delle opere d’arte. Il direttore generale Paolo Salvadeo ha raccontato a WSI la potenzialità e la versatilità di uno strumento nato negli anni ’60 ma che ancora oggi è alla frontiera degli sviluppi.

Di particolare impatto, il suo utilizzo per il trattamento conservativo di opere d’arte. I laser di El.En. sono stati utilizzati su migliaia di opere quali gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Paolina in Vaticano, a Notre Dame dopo l’incendio del 2019, sul Duomo di Milano, sul Battistero di Firenze, sul David di Donatello e su quello del Verrocchio, nel Sepolcro a Gerusalemme e ad Atene, sulle Cariatidi, solo per fare qualche esempio.