Il rinascimento floreale di Elie Saab

Traboccante di boccioli audaci e luminosi, la collezione autunno-inverno della Maison si ispira agli opulenti bouquet del Rinascimento

A cura di Margherita Calabi

Come un fiore selvaggio, la donna Elie Saab è radiosa, forte, libera: il suo spirito impavido e tutta la sua essenza femminile si ritrovano nella collezione prêt-à-porter autunno-inverno 2023/24 della Maison. Traboccante di boccioli audaci e luminosi, ogni capo si ispira agli opulenti bouquet del Rinascimento.

Romantici motivi floreali, con un tocco contemporaeno, sono i protagonisti di creazioni eleganti, ricercate e chic, dai tailleur agli abiti da sera. Stampe nei toni del rosso rubino e del verde e blu foresta, con vibranti tratti luminosi di giallo citrino, danno profondità e movimento alle silhouette sartoriali. Ortensie in fiore compaiono su camicette di cotone bianco e pantaloni svasati, mentre grandi petali in macramé adornano abiti neri con scollo all’americana caratterizzati da sinuosi giochi di trasparenze. Un delicatissimo pizzo trasparente definisce cappotti e gonne con giacche abbinate. Stampe di bouquet fioriti e dettagli in piume aggiungono un tocco “irriverente” a piumini dalla silhouette sofisticata.

Per la sera, intricati fiori tridimensionali in paillettes e tulle compaiono su scollature all’americana e su raffinate creazioni con silhouette a sirena. Elaborati ricami in perline donano una lucentezza unica ad abiti con scollo a V e abiti senza spalline in morbido velluto e crêpe. Le mantelle con cappuccio in finissima seta regalano una compostezza unica. Il taffetà, nella palette del rosso, del verde e del citrino, definisce abiti da cocktail, tute e sinuosi abiti con spalle ben definite. Raffinati fedora in feltro – realizzati in collaborazione con il maestro cappellaio italiano Borsalino –, pochette con fiori di pelle tridimensionali, vertiginosi sandali plateau e tacchi in plexi completano i look.

La maison presenta un vero e proprio “Rinascimento Floreale” in questa collezione di prêt-à-porter, un’espressione di pura bellezza, dove ogni fiore dipinto è una celebrazione della delicata eleganza della donna Elie Saab.

Alcune immagini dal backstage della sfilata di Elie Saab, autunno-inverno 2023/24

Elie Saab, autunno-inverno 2023/ 24