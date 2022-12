Il nuovo store Nugnes vince il Prix Versailles

Il progetto si sviluppa nell’assoluto rispetto dell’impianto architettonico originale. A cominciare dell’androne che come una sorta di piazza interna, riceve, aggrega e accompagna agli armoniosi ambienti dalle ampie volte del piano terra. Da qui, il grande scalone invita al piano nobile, dove le sontuose sale affrescate si susseguono come accoglienti salotti riaperti alla città. Il progetto si distingue inoltre per l’impiego di materiali come il rame specchio, la rafia intrecciata e il ferro nero cerato, che si snodano nell’avvicendarsi degli spazi e dei volumi omaggiando la tradizione e la cultura pugliese. Una selezione accurata di arredi vintage sottolinea l’eclettismo dello store e dei suoi brand: classici del design italiano firmati da Borsani, Frattini, Pamio, Toso & Massari, abbinati a pezzi unici del design internazionale.

Il nuovo store Nugnes a Trani