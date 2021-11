Il gala di beneficenza di The Children for Peace

Sono stati raccolti 80 mila euro che verrano devoluti a progetti di supporto e aiuto ai bambini di Gulu in Uganda

Sono stati 250 gli ospiti del mondo della moda, dello spettacolo, dell’editoria e dell’imprenditoria che hanno partecipato venerdì 19 novembre al Charity Gala Dinner di The Children For Peace ospitato a Milano a Palazzo Parigi da Massimo Leonardelli e Piero Piazzi – rispettivamente Presidente Italia e Ambassador dell’associazione. Tra i volti noti anche Mariacarla Boscono, Stefania Rocca, Carlo Capasa, Eva Riccobono, Matteo Ceccarini, Aurora Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, Andrea Incontri, Cristina Parodi, Francesco Facchinetti e Amanda Lear.

Grazie alla generosità delle aziende che hanno acquistato un tavolo e degli ospiti sono stati raccolti 80 mila euro che contribuiranno alla costruzione di un asilo a Gulu in Uganda per 350 bambini, al sostegno delle spese per scuole, aiuti alimentari e medicinali e al supporto del progetto Rainbow in Sud Sudan per le spese di alimentari e medicinali dei bambini.

Nel corso della serata sono stati inoltre assegnati gli Award di The Children for Peace 2021, un riconoscimento all’impegno sociale e alla solidarietà. Gli Award sono stati consegnati da Debra Mace, Massimo Leonardelli e Piero Piazzi, rispettivamente President, President Italia e Ambassador di The Children for Peace, a Dominique Atim Corti, Presidente Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus (The Children for Peace Humanitarian Award), Mattia Villardita (The Children for Peace 2021), Michele Bravi (Artist Award The Children for Peace) e Keila Guilarte (The Children for Peace).

The Children for Peace Onlus è un’organizzazione non governativa fondata nel 2005 dall’americana Debra Mace che opera in Uganda, Mali, Libano, Palestina e Colombia, alcune delle aree più disagiate del pianeta aiutando bambini orfani, abbandonati, malati e in condizioni di estrema povertà. I volontari di The Children for Peace attuano programmi di istruzione e di informazione su argomenti come HIV, droga, non-violenza, sostegno alimentare ed economico, dando ai bambini e ai loro familiari nuove concrete prospettive di vita.

In particolare, l’Onlus fornisce tutto ciò che è necessario per garantire un’adeguata istruzione scolastica: pagamento delle rette annuali, materiale scolastico e trasporto. Inoltre garantisce le cure necessarie a bambini e famiglie per la salvaguardia dei diritti umani e sono tantissimi i progetti diventati realtà nel corso di questi anni con l’aiuto dei fondi raccolti durante l’annuale Gala Charity Dinner, giunto quest’anno alla 15esima edizione.

The Children for Peace ringrazia i sostenitori della serata: You First e Triboo.

La sala di Palazzo Parigi



Piero e Silvia Piazzi

Debra Mace e Mattia Villardita

Maricarla Boscono

Matteo Ceccarini e Eva Riccobono

Keila Guilarte

Melissa Satta

Marica Pellegrinelli

Stefania Rocca e Carlo Capasa