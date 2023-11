I vantaggi di un conto corrente a canone azzerabile

Quando decidiamo di aprire un conto corrente ci troviamo davanti a una serie di fattori da valutare prima di affidarci a uno specifico istituto di credito, a cominciare dalle nostre esigenze e la nostra situazione. Abbiamo meno di 30 anni? Siamo soliti fare operazioni allo sportello o preferiamo fare tutto in autonomia, da casa o in mobilità? Una volta chiarito quello di cui abbiamo bisogno, possiamo iniziare a valutare le opzioni che abbiamo a disposizione e uno degli aspetti che spesso ci spinge a preferire un conto corrente rispetto ad un altro è il canone mensile.

Le spese di un conto corrente non sono uguali per tutti e dipendono da una serie di servizi collegati al conto, dalla gestione da parte dell’istituto di credito ai canali che si preferisce utilizzare o il numero di operazioni che vengono eseguite ogni mese. La diffusione capillare del digitale ha portato con sé qualche novità importante anche sul fronte dei conti correnti e dei canoni, con nuove formule introdotte che sono pensate per chi ha esigenze diverse rispetto ai conti correnti tradizionali.

Sempre più spesso gli istituti di credito propongono i conti a canone azzerabile che, in caso di particolari condizioni, come possono essere promozioni temporanee o sconti, e nel caso in cui sussistano determinati requisiti come la giovane età del titolare del conto o la sottoscrizione di servizi aggiuntivi, possono portare alla riduzione o all’azzeramento del canone.

I vantaggi di aprire un conto a canone azzerabile sono tanti e variano a seconda delle esigenze del cliente, che possono mutare nel corso del tempo. Il Conto Corrente BNL X, modulo smart, ad esempio, prevede uno sconto di 6,40 € sul canone mensile nel caso in cui l’intestatario risulti avere meno di 30 anni o, ad esempio, uno sconto di 2,00 € al mese in caso di accredito dello stipendio/pensione, in coerenza con la documentazione informativa della banca.

La flessibilità è la caratteristica principale di un conto a canone azzerabile. In base alle proprie abitudini e le proprie necessità è possibile diminuire o azzerare il canone mensile in totale autonomia, come previsto dalle condizioni economiche riportate nella documentazione precontrattuale di riferimento dei prodotti.

Oltre a permettere di ridurre o azzerare il canone mensile, i conti a canone azzerabile offrono la stessa convenienza dei conti tradizionali, dando la possibilità agli intestatari di godere di un’esperienza bancaria con spese personalizzabili in base alle loro esigenze e preferenze finanziarie, permettendo loro di ottimizzare le caratteristiche disponibili. I conti a canone azzerabile come il Conto Corrente BNL X Semplifica ogni giorno, modulo smart, ad esempio, presentano operazioni “pay per use”, ossia “paghi ciò che usi”.

Personalizzazione e flessibilità sono le parole chiave e avere la sicurezza che il proprio conto corrente si adatti ad ogni fase della propria vita assicura una maggiore stabilità sul lungo periodo. Le abitudini cambiano, le condizioni di lavoro mutano, le esigenze che abbiamo oggi potrebbero non essere le stesse che avremo tra due anni e sapere che il nostro conto cambia e si evolve con noi ci dà maggiore sicurezza. Prima di scegliere un conto corrente, però, resta sempre valido il consiglio di esaminare attentamente i termini e le condizioni offerti dall’istituto bancario, avendo cura di visionare in tempo utile prima della conclusione del contratto la documentazione precontrattuale di riferimento*.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli informativi su bnl.it