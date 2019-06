I modi più intelligenti per investire 1.000 dollari

Investire è uno dei modi più efficaci per costruire ricchezza. Ma su quale sia il modo più intelligente per investire i propri primi 1.000 dollari lo dice un gestore patrimoniale alla Cnbc.

Se si dispone di denaro extra da 500 a 1.000 dollari, e siete pronti a immergervi nei mercati, si dovrebbe investire il denaro in una sola cosa: l’S & P 500.

Così Peter Mallouk, presidente della società di gestione patrimoniale Creative Planning, ricordando che l’indice S&P 500 contiene 500 delle più grandi aziende degli Stati Uniti, da Google a Disney fino alla ExxonMobil.

“È l’investimento a più basso costo che esista. È possibile investire con lo sconto affidandosi ad esempio a piattaforme come TD Ameritrade, Fidelity o Charles Schwab, dove le commissioni sono eccezionalmente basse.

In altre parole, un fondo indicizzato all’S&P 500 copre circa l’80% del mercato azionario statunitense, quindi è un modo semplice ed economico per gli investitori per sfruttare la performance del mercato azionario statunitense.