I capisaldi per il guardaroba maschile

Cinque accessori fondamentali che continuano a influenzare e ispirare il modo di vestire di ogni uomo

Nel panorama della moda maschile esistono capisaldi che trascendono le tendenze effimere per diventare pilastri del guardaroba. Sono accessori e capi imprescindibili che ogni uomo dovrebbe possedere, non solo per il loro valore estetico, ma anche per la loro funzionalità e capacità di definire uno stile personale distintivo. Vere e proprie icone, pezzi che hanno saputo resistere alle mode effimere e che incarnano l’eleganza e il raffinato gusto maschile nel corso dei decenni.

Dalla borsa in pelle di alta qualità che incarna l’affidabilità e lo stile senza tempo, alle calze che aggiungono un tocco di personalità e possono rappresentare il dettaglio che fa la differenza; dagli occhiali da sole, accessorio essenziale, nonché segno distintivo del look, alle cravatte che simboleggiano l’arte della formalità, fino ai mocassini che combinano comfort e raffinatezza. Ecco i must-have da cui partire per costruire un look impeccabile per l’ufficio e per il tempo libero. Qui declinati in cinque proposte, espressione di un artigianato eccellente, di design iconico e di un’attenzione alla qualità che va oltre il passaggio delle stagioni.

La borsa in pelle Montblanc: l’essenza dell’affidabilità.

Simbolo di prestigio e funzionalità, oltre ad essere un accessorio pratico per ogni uomo in movimento, una borsa Montblanc rappresenta l’eccellenza artigianale e la durabilità senza tempo. Il suo design classico si adatta perfettamente a ogni contesto, dal business meeting alla serata informale, incarnando la perfetta fusione tra forma e funzione.

Calze Gallo: il dettaglio che fa la differenza.

Un elemento imprescindibile per chiunque desideri aggiungere un tocco di estro e personalità al proprio outfit. Con la loro qualità impeccabile e la vasta gamma di colori e fantasie, le calze Gallo non sono semplici accessori, ma strumenti per esprimere stile e creatività.

Occhiali da sole Persol: l’icona dell’eleganza italiana.

Rispecchiano l’eleganza senza sforzo che caratterizza il made in Italy. Con il loro design distintivo e la cura artigianale nella produzione, i Persol sono molto più di semplici occhiali da sole; sono un simbolo di raffinatezza e gusto estetico. Indossarli significa abbracciare un’eredità di stile che affonda le radici nel cinema e nell’iconografia degli anni d’oro.

Cravatte Talarico: creazioni uniche di artigianato italiano.

Un’eccellenza italiana nel campo della moda artigianale maschile. Realizzate con tessuti pregiati e una meticolosa attenzione ai dettagli, le cravatte Talarico sono il complemento perfetto per definire un abito formale o aggiungere un tocco di classe a un outfit casual. Prodotte in soli 3 esemplari per ogni variante, ognuna è un’opera d’arte che racconta la storia di una tradizione che continua a ispirare e influenzare lo stile contemporaneo. Per il G7 2024, Talarico è Partner Ufficiale per i doni ai Capi di Stato.

Mocassini Tod’s: l’equilibrio tra comfort e raffinatezza.

Un’icona di comfort e stile sofisticato, realizzati con materiali di alta qualità e una lavorazione artigianale impeccabile, i mocassini Tod’s riflettono lo spirito dell’eleganza informale. Perfetti per l’uomo moderno che apprezza il lusso senza eccessi e la praticità senza compromessi sullo stile.

