Gruppo Sella nomina nuovo responsabile private banking

Il consiglio d’amministrazione di Banca Sella Holding ha nominato Carlo Giausa responsabile della direzione servizi di investimento e private banking del gruppo Sella. Lo comunica la stessa società con una nota. A livello di gruppo Banca Sella Holding concentra in un’unica entità diverse funzioni. Infatti in qualità di Capogruppo del gruppo Sella, svolge le attività di direzione, coordinamento e controllo, definendo gli orientamenti strategici e le linee guida per lo sviluppo del Gruppo.

Il comunicato sottolinea: “Giausa entra nel gruppo Sella dopo aver ricoperto numerosi incarichi nel gruppo Unicredit”. In particolare, dal 2008 al 2018 ha ricoperto il ruolo di direttore dei servizi di investimento e private banking di FinecoBank. In precedenza è stato responsabile della direzione Wealth Advisory di Unicredit Private Banking e direttore generale di Unicredit Private Asset Management Sgr.

La direzione servizi di investimento e private banking di cui Carlo Giausa assume la responsabilità ha la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività di Wealth Management del gruppo Sella. Nel suo ambito operano Banca Patrimoni Sella & C., specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni, e la struttura dedicata di Banca Sella. Banca Patrimoni Sella & C. è la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata ed istituzionale. Oltre a disporre di una propria rete di gestori di relazione, la Banca è il soggetto di riferimento per quanto concerne la fornitura dei servizi di asset management a tutto il gruppo a cui appartiene. Nasce nel 2005 in seguito all’integrazione nel tempo di alcune ex società specializzate del gruppo.