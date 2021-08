Green pass: i nuovi obblighi dal primo di settembre

Per il Green Pass si avvicina la Fase 2: a partire da mercoledì 1° settembre, scatteranno nuovi obblighi introdotti dal decreto approvato lo scorso 6 agosto per l’accesso su alcuni mezzi di trasporto, nelle scuole e nelle università.

L’universo delle situazioni che richiederanno la presentazione del lasciapassare che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Covid (almeno una dose), si allargherà notevolmente rispetto ai vincoli già introdotti per l’accesso in luoghi pubblici come musei e ristoranti.

Ricordiamo che, in alternativa alla vaccinazione, è possibile effettuare un tampone negativo o dimostrare l’avvenuta guarigione dalla malattia. Le seguenti regole riguardano i soggetti dai 12 anni di età.

Green pass, dove sarà obbligatorio