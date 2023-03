Green Carpet Fashion Awards 2023: i vincitori

Tra i presentatori e i premiati durante la serata dei Green Carpet Fashion Awards 2023 anche Leonardo Di Caprio, Tom Ford, Edward Enninful, Gabriela Hearst e Annie Lennox

Cate Blanchett, Naomi Campbell, Alicia Silverstone, Simone Ashley, Jerry Hall, Mike D, Trudie Styler, Georgia May Jagger, Rafferty Law, LP, Heidi Klum, Maria Carla Boscono ed Elisa Sednaoui sono state alcune delle celebrities che hanno sfilato sul tappeto “verde” dei Green Carpet Fashion Awards, evento che si è tenuto il 9 marzo scorso presso la NeueHouse di West Hollywood a Los Angeles.

I Green Carpet Fashion Awards celebrano, anno dopo anno, le forze positive della moda e dello spettacolo e tutti i personaggi che sono artefici del cambiamento. In questa edizione sono state consegnate sei onorificenze corrispondenti agli archetipi culturali (cruciali per la trasformazione collettiva in ogni comunità), un premio speciale per la moda e lo spettacolo e un riconoscimento a quattordici giovani leader femminili che si sono distinte per il loro lavoro sulla giustizia sociale e ambientale.

A ricevere i Green Carpet Fashion Awards e a ritirare il premio – una spilla raffigurante il Fiore detto Dente di Leone – sono stati:

Tom Ford: “The Visionary”, premio consegnato da Trudie Styler

Per il Tom Ford Plastic Innovation Prize in collaborazione con Lonely Whale. Il designer ha annunciato i vincitori del suo concorso che offrono soluzioni reali e su larga scala a uno dei problemi più pervasivi legati all’uso continuo e crescente di materie plastiche a base di petrolio.

Sonia Guajajara, Ministro Brasiliano per i Popoli Indigeni: “The Healer”, premio consegnato da Leonardo Di Caprio

Per i suoi straordinari risultati nel sostenere i diritti delle foreste, nel contribuire a riposizionare le popolazioni indigene al centro dell’agenda climatica globale e per la sua dedizione alla protezione e alla rigenerazione del bioma della foresta amazzonica.

GUCCI: “The Futurist”, premio consegnato da Pokimane

Il ceo di Gucci Vault e Metaverse Ventures, Robert Triefus viene premiato per aver sfidato e stravolto digitalmente il settore della moda e del lusso. Good Game Gucci, Gucci Vault e The Gucci Garden Experience sono stati scelti come esempi del contributo distintivo di Gucci.

Gabriela Hearst: “The Sage”, premio consegnato da Mike D

Per la sua instancabile ricerca di rimodellare l’industria della moda attraverso la rinascita della natura, attraverso leader creativi autoctoni, creando prodotti e aprendo mercati per persone e designer tradizionalmente trascurati.

Eric Liedtke Co-Fondatore di Unless Collective: “The Rebel”, premio consegnato da Simu Liu

UNLESS COLLECTIVE riunisce innovatori, ingegneri, artisti e attivisti per risolvere i gravi problemi dell’industria della moda in materia di sovrapproduzione, plastica, rifiuti e impatto ambientale, con l’obiettivo dei rifiuti a impatto zero.

Alicia Silverstone, The GCFA “Integrity Honour”, premio consegnato da Quannah Chasinghorse

L’attrice è sempre stata determinata ad usare la sua fama per raccontare una storia diversa: il rispetto della biosfera e delle altre specie. Spesso voce solitaria dell’attivismo ambientale e vegano, ha dimostrato un immenso coraggio e una grande creatività nel far sì che si aprissero gli occhi su queste tematiche. Non si limita a parlare ma agisce, e ha ispirato milioni di persone ad agire attraverso la sua piattaforma, The Kind Life.

Edward Enninful, Premio GCFA “Game Changer Honor”, premio consegnato da Jodie Turner-Smith

Edward Enninful ha sollevato il dibattito e il dialogo globale sulla moda. Ha usato la sua storia e la sua esperienza vissuta con coraggio per dedicarsi alla conoscenza e all’emancipazione, passando il microfono (o la macchina fotografica) a coloro che sono stati precedentemente esclusi ed emarginati.

Andreas Kronthaler, Direttore Creativo di Vivienne Westwood: “The Messenger”, premio consegnato da Jerry Hall

Da oltre 25 anni il marito di Vivienne, Andres Kronthaler, è stato determinante per la direzione e la creatività del Brand Vivienne Westwood. È un formidabile stilista e continua a costruire l’eredità di Vivienne Westwood con il suo stile unico.

Annie Lennox, cantante, cantautrice, filantropa e fondatrice della ONG The Circle ha premiato dodici giovani leader femminili

A chiudere la serata, uno speciale riconoscimento alle donne leader per il loro attivismo ispiratore, la comprensione e l’interazione tra azione ambientale, diritti civili, uguaglianza, femminismo globale e costruzione di un futuro collettivo migliore. Ogni donna è salita sul palco in segno di adesione al processo di trasformazione. Tra le giovani leader vi sono anche: Quannah Chasinghorse, modella americana e attivista indigena; Nalleli Cobo, attivista americana per la giustizia climatica; Wawa Gatheru, attivista ambientale keniota-americana; Helena Gualinga, attivista ecuadoriana per i diritti umani e l’ambiente e Vee Kathivu, attivista britannica per l’istruzione delle ragazze.

Livia Firth, Tom Ford, Cate Blanchett (courtesy Getty Images for the Green Carpet Fashion Awards)

Naomi Campbell (courtesy Getty Images for the Green Carpet Fashion Awards)

Amber Valletta (courtesy Getty Images for the Green Carpet Fashion Awards)

Jon Kortajarena (courtesy Getty Images for the Green Carpet Fashion Awards)

Le dodici leader femminili premiate durante la serata (courtesy Getty Images for the Green Carpet Fashion Awards)