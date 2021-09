Grand Seiko GMT: design sportivo

Il nuovo Grand Seiko GMT con movimento al quarzo 9F86 celebra il 140° anniversario della manifattura giapponese

Per celebrare i 140 anni della manifattura giapponese, Grand Seiko presenta una nuova creazione GMT dal design sportivo e grintoso, con movimento al quarzo 9F86, che aggiunge una nuova dimensione alla collezione Grand Seiko Sport. Caratterizzato da una cassa minimal, una silhouette robusta, un quadrante con dettagli color oro e superfici lucidate tramite la tecnica Zaratsu, il nuovo Grand Seiko GMT è disponibile in un’edizione limitata di 2.021 esemplari. Altre due versioni con dettagli rossi e blu si uniscono a questa serie.

Le caratteristiche. Con una cassa in acciaio di soli 40 mm, ogni dettaglio di questo segnatempo è pensato per migliorare la leggibilità̀ dell’ora e la precisione del calibro 9F86. Il rehaut bicolore consente di visualizzare immediatamente le ore diurne e notturne indicate dalla lancetta GMT del colore corrispondente. La leggibilità̀ notturna è garantita dall’utilizzo dei due colori di Lumibrite: verde per la lancetta delle ore, dei minuti e degli indici, e blu per la lancetta GMT. La lunetta di ceramica è resistente ai graffi e permette di leggere l’ora con precisione nel formato GMT 24 ore. I tre modelli sono dotati di datario con meccanismo di cambio istantaneo, impermeabilità fino a 20 bar e resistenza magnetica di 16.000 A/m.

Il calibro. Creato nel 1993, il Calibro 9F stabilisce nuovi standard di durata e precisione. Il meccanismo di regolazione automatica delle discontinuità̀ di questo calibro permette di regolare gli ingranaggi integrando un compensatore dotato di una spirale, realizzato dalla manifattura Grand Seiko. Un sistema di controllo degli impulsi a due fasi muove la lancetta dei secondi due volte al secondo, assicurando un movimento di precisione estrema ed eliminando qualsiasi scatto e inesattezza. Grazie a queste caratteristiche, il Calibro 9F è il movimento al quarzo con le prestazioni più̀ elevate al mondo. Il Calibro 9F86 di questi modelli è un evoluzione del 9F: creato nel 2018, offre la funzione GMT oltre alle sue caratteristiche di base.

Prezzi: Grand Seiko GMT con dettagli oro, edizione limitata per il 140° anniversario, 5.350 euro. Grand Seiko GMT con dettagli rossi e modello con quadrante e lunetta blu scuro, 4.450 euro.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di settembre del magazine Wall Street Italia.