Goldman Sachs: licenziamenti in arrivo a gennaio

Si preannuncia un inizio d’anno doloroso per i dipendenti della banca d’affari Goldman Sachs. L’amministratore delegato David Solomon, secondo quanto riportato da Bloomberg, ha ammesso al suo personale che il board starebbe discutendo di una riduzione dell’organico.

In un messaggio audio di fine anno, il CEO della principale banca d’investimento di Wall Street ha comunicato ai dipendenti che sta effettuando una revisione dell’organico e che sta discutendo dei licenziamenti che probabilmente avverranno nella prima metà di gennaio.

“Ci sono diversi fattori che influenzano il panorama aziendale, tra cui l’inasprimento delle condizioni monetarie che stanno rallentando l’attività economica”, ha riferito Solomon nel messaggio come riporta Bloomberg. “Per il nostro team di leadership, l’obiettivo è preparare l’azienda a far fronte a questi venti contrari”.

Secondo il sito, ai top manager è stato chiesto di identificare potenziali obiettivi di riduzione dei costi senza determinare un conteggio finale dei tagli di posti di lavoro. All’inizio di questo mese, il portale Semafor ha riferito che Goldman stava pianificando di tagliare fino all’8% della sua forza lavoro, ovvero circa 4.000 posti di lavoro.

Secondo quanto riportato in un documento normativo, alla fine del terzo trimestre la banca contava 49.100 dipendenti, in aumento rispetto ai 43.000 dello stesso periodo dell’anno precedente, a seguito di un aumento delle assunzioni nel corso del 2021, quando l’attività di dealmaking ha registrato un boom dopo l’apice della pandemia. Le discussioni sui licenziamenti arrivano dopo il sostanziale rallentamento dei profitti bancari di quest’anno, con la volatilità dei mercati che ha ridotto i ricavi dell’investment banking, e mentre molte aziende riducono il personale per tagliare i costi in previsione di una potenziale recessione.

All’inizio di questo mese, in occasione del CEO Council Summit del Wall Street Journal, Solomon ha riconosciuto l’aggressività con cui il settore bancario ha assunto personale l’anno scorso e nel 2020 per tenere il passo con l’attività di dealmaking record del periodo.

“È un fenomeno naturale che si debba tagliare in alcune aree e fare marcia indietro, e quindi stiamo pensando a come farlo”, ha detto Solomon. “Ma di sicuro dovremo ridurre un po’ la nostra impronta”.

Sempre a inizio anno, Goldman Sachs ha dichiarato che avrebbe ripristinato le valutazioni annuali delle prestazioni, interrotte durante la pandemia, una strategia che storicamente è servita a eliminare i banchieri meno produttivi, oltre che a rallentare le assunzioni. Una riduzione fino all’8% andrebbe al di là della strategia tipica. Certo è che la banca si adegua ai cui grandi colleghi che stanno, chi più chi meno, ma tutti discutendo di licenziamenti.

Morgan Stanley per fare un esempio, ha tagliato circa il 2% della sua forza lavoro questo mese, così Citigroup ha messo alla porta anche suoi dipendenti, anche se ha precisato si trattava solo di una parte della consueta riduzione annuale.

JPMorgan e Bank of America hanno adottato un approccio più prudente.