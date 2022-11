Gianpaolo Barbieri in mostra a Milano

La galleria 29 Arts in Progress di Milano presenta ‘Gian Paolo Barbieri: Unconventional’: scatti intimi e spontanei di modelle e celebrities dal 29 novembre 2022 al 25 marzo 2023

A cura di Redazione di Wall Street Italia

Una fotografia ironica e allo stesso tempo colta, ricercata e provocatoria insieme, ricca di rimandi alla storia dell’arte e di eclettici set outdoor in location esotiche e citazioni cinematografiche eco dell’esperienza giovanile agli studi di Cinecittà a Roma. È questo il fil rouge di Gian Paolo Barbieri: Unconventional: un vero e proprio percorso espositivo di fotografie a colori che regalano uno sguardo inedito alla produzione meno nota dell’Artista, vincitore nel 2018 del premio Lucie Award come Miglior Fotografo di Moda Internazionale.

© Gian Paolo Barbieri – Eva Herzigova, Roma, 1997 – Courtesy of Fondazione Gian Paolo Barbieri : 29 ARTS IN PROGRESS gallery

La mostra, visitabile dal 29 novembre 2022 al 25 marzo 2023 presso la galleria 29 Arts in Progress di Milano, propone al pubblico immagini innovative in termini di ambientazioni e styling, frutto dell’inconfondibile ingegno dell’Artista. Scatti intimi e spontanei di modelle e celebrity come Eva Herzigova, Isa Stoppi e Donatella Versace si alternano ad iconiche fotografie che Barbieri – tra i più brillanti interpreti del Made in Italy – ha concepito per alcune delle più leggendarie campagne pubblicitarie per brand di moda italiani e internazionali come Versace, Ferrè, Vivienne Westwood, Dolce & Gabbana, Valentino e Armani.

Internazionalmente conosciuto per i suoi scatti in bianco e nero, le cui protagoniste appaiono quasi inarrivabili nella loro raffinata severità, Barbieri racconta, tramite il colore, la sua personale e ironica interpretazione della moda e della bellezza femminile: le donne delle immagini in mostra si liberano per l’occasione delle pose più canoniche della fotografia di moda, per farsi portavoce di una nuova eleganza non convenzionale che ne rivela il lato più disinvolto e sensuale.

© Gian Paolo Barbieri – Autoritratto, Gian Paolo Barbieri, Milano, 1978 – Courtesy of Fondazione Gian Paolo Barbieri : 29 ARTS IN PROGRESS gallery

© Gian Paolo Barbieri – Autoritratto, Gian Paolo Barbieri, Milano, 2000 – Courtesy of Fondazione Gian Paolo Barbieri : 29 ARTS IN PROGRESS gallery

Le opere esposte, tra ritratti inediti e immagini dipinte a mano, raccontano la creatività e l’irriverenza di un Artista per cui le arti hanno sempre rappresentato un mezzo imprescindibile di valorizzazione e di supporto alla moda, elevata ben oltre il proprio valore d’uso.

La mostra inaugurerà a pochi giorni di distanza dall’uscita nelle sale cinematografiche in Italia del primo docufilm realizzato sull’opera e la vita di Gian Paolo Barbieri L’uomo e la bellezza già vincitore del premio del pubblico al Biografilm Festival 2022 di Bologna.

© Gian Paolo Barbieri – Vivienne Westwood, Londra, 1998 – Courtesy of Fondazione Gian Paolo Barbieri : 29 ARTS IN PROGRESS gallery

© Gian Paolo Barbieri – Laura Alvarez, Venezuela – 1976 – Courtesy of Fondazione Gian Paolo Barbieri : 29 ARTS IN PROGRESS gallery

© Gian Paolo Barbieri – Laura Alvarez, Venezuela, 1976 – Courtesy of Fondazione Gian Paolo Barbieri : 29 ARTS IN PROGRESS gallery