Gestori, ai nastri di partenza UCapital Asset Managent

In rampa di lancio nell’industria finanziaria UCapital Asset Management, una società di investimento innovativa e internazionale, che sarà attiva in più settori e avrà sede a Londra. La società nasce proprio con l’obiettivo del gruppo UCapital di allargare la propria forza finanziaria internazionale. Vediamo tutti i dettagli su questa importante operazione nell’analisi.

La nota sull’operazione

In particolare, UCapital AM agirà su scala globale, proponendo soluzioni innovative e sarà basata sulle nuove tecnologie. Oggi con una nota ufficiale la società ha annunciato a tutti l’importante novità: “Il gruppo UCapital, ecosistema globale fintech attivo nei settori finanza, tecnologia e media, annuncia che la società Aleph Finance Group, quotata sulla Borsa di Parigi, ha deliberato il cambio della denominazione sociale in UCapital Global PLC e che la sua controllata Pairstech Capital Management si è trasformata in UCapital Asset Management LLP, con sede a Londra e licenza FCA. Tale decisione è stata presa in seguito all’acquisizione da parte della Holding del Gruppo UCapital. L’operazione, che vale 15 milioni di Euro, consentirà al Gruppo fondato da Gianmaria Feleppa nel 2017, di ampliare la propria forza finanziaria internazionale. L’iniziativa va ad armonizzare e sistematizzare l’offerta del gruppo UCapital, completando l’assetto dell’intero ecosistema fintech. Il Gruppo, la cui Holding è UCapital LTD, è costituito da: UCapital24 SpA, quotata a Euronext Milano, il primo social network fintech globale, che gestisce anche una tv web con sede sia sotto la Madonnina che a New York; UCapital Global PLC, presente nel listino di Euronext Parigi, che opera sia come Asset & Wealth Management che come Investment Banking che si concentra in particolare sulle startup e PMI di tutta Europa; Trade Capital Italia, SIM italiana specializzata in servizi di trading”.

“L’ acquisizione di Aleph – dichiara Gianmaria Feleppa, ceo e founder di UCapital – ci consente di completare il nostro piano strategico volto alla creazione di un ecosistema fintech. Anche la scelta del nome UCapital Global e UCapital Asset Management è stata fatta in virtù del fatto che quest’ultima sarà la società d’investimento del gruppo UCapital. Una nuova realtà che agirà su scala globale, con soluzioni d’nvestimento innovative e in linea con i nuovi scenari di mercato sfruttando al meglio le nuove tecnologie per offrire maggiori garanzie ai nostri investitori e clienti. Inoltre, la nuova divisione di Investment Banking consentirà a tutte le migliori start up e PMI europee di poter reperire nuovi capitali in tutto il mondo anche grazie ad operazioni di IPO e di M&A. Grazie, infatti, all’interazione con il social media UCapital24 e con i suoi servizi fintech, UCapital Asset Management diventerà il punto di riferimento per tutte le aziende che vorranno espandersi su scala globale”.

Le parole del neo CEO di UCapital AM

La carica di CEO di UCapital AM è stata affidata a Claudio Garavaglia, il quale vanta un’esperienza di lungo corso nei settori Investment Banking, Private Equity e Asset Management, che ha così commentato: “Sono al contempo lieto e onorato di questo nuovo incarico e ringrazio Gianmaria Feleppa per questa importante opportunità. Le premesse sono molto positive, questa è una società che non nasce da zero, ma che esiste da tempo, che ha uno storico su cui lavorare. Cercherò di ampliare le competenze che ci sono in UCapital Asset Management, concentrandomi in particolare sulle sinergie che possono nascere tra le aziende che costituiscono l’ecosistema finanziario e fintech del Gruppo. Mi impegnerò anche a sviluppare ulteriormente, grazie ai miei rapporti sia nel comparto corporate che istituzionale, le già valide relazioni retail, che pure andremo a potenziare”.

Insomma, cresce e si amplia l’offerta di prodotti finanziari con la nascita di UCapital AM. Un’altra realtà che porterà tutta la sua esperienza su segmenti come finanza, tech e media, per offrire poi agli investitori strumenti competitivi e utili alla diversificazione del portafoglio.