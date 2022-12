Generali Real Estate compra un immobile a Barcellona

Generali Real Estate ha completato l’acquisizione di Portal del Angel, 40, un edificio storico ad uffici e high-street retail a Barcellona, per conto del fondo paneuropeo “Generali Core High Street Retail Fund” (GCHSR), gestito da Generali Real Estate S.p.A, società di gestione del risparmio e riservato a investitori professionali. Il venditore dell’asset è una filiale della famiglia de Andres Puyol, Medcap Real Estate.

L’asset si trova in Av. Portal del Angel, una delle principali vie per l’high-street retail in Spagna, sede della maggior parte dei mass-market retailers, e punto di accesso al centro storico e a tutte le principali attrazioni turistiche della città.

L’acquisizione è pienamente in linea con la strategia del gruppo di investire in asset prime nelle città europee più importanti e resilienti. Fra queste, Barcellona è riconosciuta a livello internazionale come centro finanziario, culturale, turistico e dei trasporti. Grazie a un mercato real estate molto solido, soprattutto per asset ad uffici e commerciali di alta qualità, Barcellona è una delle città target nella strategia di investimento di Generali Real Estate. Dalla sede in Spagna, Generali Real Estate gestisce attualmente un portafoglio in Iberia del valore di oltre 2 miliardi di euro.

Chi è Generali Real Estate

Il modello di business integrato della società copre l’intero ambito delle attività di asset management e l’intera catena del valore immobiliare, avvalendosi delle competenze di oltre 430 professionisti, con unità operative nelle principali città europee. Il portafoglio in gestione comprende un mix unico di immobili storici e moderni che ha permesso all’azienda di sviluppare le migliori competenze nel campo dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità e dello sviluppo urbano. Generali Real Estate è parte dell’ecosistema di società di gestione di Generali Investments.