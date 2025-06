GAM Investments si rafforza: arriva Merzagora come client director

GAM Investments continua a investire sul mercato italiano con la nomina di Simona Merzagora come Client Director a partire da marzo 2025. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Merzagora avrà il compito di rafforzare le relazioni con la clientela e valorizzare l’offerta di investimento attivo della società. Lo comunica la società con una nota ufficiale.

L’annuncio della nomina

In particolare, secondo quanto emerso, GAM Investments ha annunciato in data odierna la nomina di Simona Merzagora in qualità di Client Director, con effetto da marzo 2025, così ulteriormente confermando il proprio impegno sul mercato nostrano. GAM è da tempo impegnata a fornire soluzioni di investimento innovative e a gestione attiva. La sua piattaforma di investimento globale offre strategie in azioni, reddito fisso, multi-asset e alternativi, con l’obiettivo di diversificare i portafogli e generare una solida performance degli investimenti.

Chi è Simona Merzagora

La manager vanta oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo strategico del business. Prima di entrare in GAM, è stata Country Manager per l’Italia e l’Austria presso NN Investment Partners, dove ha svolto un ruolo chiave nella crescita e nel potenziamento delle relazioni con i clienti. Ha inoltre ricoperto diverse posizioni di leadership, tra cui Head of EMEA Sustainable Investing Client Strategy presso Goldman Sachs Asset Management e Senior Client Advisor per il mercato tedesco presso Mediolanum International Funds.

La strategia nel Bel Paese