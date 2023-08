Forum Retail 2023, la settima edizione dei Forum Retail Awards: tutti i dettagli

Il 26 ottobre, in occasione della Main Conference di Forum Retail, si svolgeranno le premiazioni della settima edizione dei Forum Retail Awards, l’appuntamento di IKN Italy che celebra successi, valorizza le eccellenze e scopre talenti.

Dall’esperienza di oltre 20 anni di Forum Retail, gli Awards si confermano come la cerimonia di premiazione dei progetti del mercato che riflettono la volontà delle aziende retail di affermarsi in termine di crescita, innovazione digitale e performance d’impresa, anche in questo periodo di cambiamenti a livello globale.

C’è tempo fino al 16 settembre per candidare il progetto in una delle seguenti categorie:

Best Mktg & Social Campaign (categoria aperta solo ai retailer). Verrà valutata la campagna di marketing o promozione pubblicitaria che, con approccio creativo e innovativo, ha saputo ingaggiare o fidelizzare i clienti attraverso i social media con azioni sempre più personalizzate e in real-time.

(categoria aperta solo ai retailer). Verrà valutata la campagna di marketing o promozione pubblicitaria che, con approccio creativo e innovativo, ha saputo ingaggiare o fidelizzare i clienti attraverso i social media con azioni sempre più personalizzate e in real-time. Best Innovation in Payments . Si valuteranno le implementazioni tecnologiche e le soluzioni innovative per le operazioni di cassa e il pagamento contactless veloce e sicuro.

. Si valuteranno le implementazioni tecnologiche e le soluzioni innovative per le operazioni di cassa e il pagamento contactless veloce e sicuro. Best Logistics Project . La valutazione terrà in considerazione i progetti per l’ottimizzazione dell’intera Supply Chain, dalla logistica dei trasporti al packaging sostenibile, alla riduzione dei tempi di consegna, coniugando le nuove esigenze dei consumatori con quelle della produzione e della distribuzione.

. La valutazione terrà in considerazione i progetti per l’ottimizzazione dell’intera Supply Chain, dalla logistica dei trasporti al packaging sostenibile, alla riduzione dei tempi di consegna, coniugando le nuove esigenze dei consumatori con quelle della produzione e della distribuzione. Best Omnichannel & Meta CX (categoria aperta solo ai retailer). Si valuteranno i progetti che propongono un’esperienza d’acquisto omnicanale, immersiva e coinvolgente catturando i 5 sensi attraverso lo sviluppo di una CX che segua tutto il flusso di delivery, dallo shopping all’unboxing. Si valorizzeranno i progetti che rivoluzionano le interazioni tra brand e cliente attraverso una customer experience virtuale e che guidi il consumatore fra Metaverso e Realtà Aumentata.

(categoria aperta solo ai retailer). Si valuteranno i progetti che propongono un’esperienza d’acquisto omnicanale, immersiva e coinvolgente catturando i 5 sensi attraverso lo sviluppo di una CX che segua tutto il flusso di delivery, dallo shopping all’unboxing. Si valorizzeranno i progetti che rivoluzionano le interazioni tra brand e cliente attraverso una customer experience virtuale e che guidi il consumatore fra Metaverso e Realtà Aumentata. Best Sustainability Project (categoria aperta solo ai retailer). Verranno valutate le iniziative volte alla riduzione delle emissioni di CO2 per contenere l’impatto ambientale: dall’attenzione ai rifiuti, al riciclo, al packaging, all’uso di energia rinnovabile, fino ai sistemi di produzione nel rispetto degli ESG e dei principi della circular economy.

(categoria aperta solo ai retailer). Verranno valutate le iniziative volte alla riduzione delle emissioni di CO2 per contenere l’impatto ambientale: dall’attenzione ai rifiuti, al riciclo, al packaging, all’uso di energia rinnovabile, fino ai sistemi di produzione nel rispetto degli ESG e dei principi della circular economy. Best StartUp & Next Generation . Si premierà il talento Under 40 che ha saputo affermarsi nel mercato per le sue idee innovative e per la sua capacità di sfidare in modo disruptive le regole della digital transformation. Si premieranno le idee in grado di dimostrare la capacità di raggiungere: innovazione di prodotto, scalabilità nel mercato, efficacia ed efficienza di soluzione e semplicità di esecuzione per il mondo Retail.

. Si premierà il talento Under 40 che ha saputo affermarsi nel mercato per le sue idee innovative e per la sua capacità di sfidare in modo disruptive le regole della digital transformation. Si premieranno le idee in grado di dimostrare la capacità di raggiungere: innovazione di prodotto, scalabilità nel mercato, efficacia ed efficienza di soluzione e semplicità di esecuzione per il mondo Retail. Best Metaverso Campaign . Verrà premiata l’azienda che nel corso del 2022 ha sviluppato progetti nel Metaverso che hanno generato impatti e utilizzi concreti per il proprio business.

. Verrà premiata l’azienda che nel corso del 2022 ha sviluppato progetti nel Metaverso che hanno generato impatti e utilizzi concreti per il proprio business. Best Retail Digital Native (categoria aperta solo ai retailer). Si premierà l’azienda Native Digital che ha registrato le migliori performance in termini di innovazione, customer experience e fatturato nel corso del 2022.

(categoria aperta solo ai retailer). Si premierà l’azienda Native Digital che ha registrato le migliori performance in termini di innovazione, customer experience e fatturato nel corso del 2022. Best in Experience Store 2023. Si valuteranno le soluzioni tecnologicamente più innovative e testabili presenti nell’Experience Store del Forum Retail 2023.

Durante la giornata dell’evento, i visitatori dell’Experience Store potranno esprimere la loro opinione rispetto ad ogni tecnologia. La soluzione che avrà ricevuto il più lato livello di gradimento si aggiudicherà lo speciale riconoscimento durante la celebrazione dei Forum Retail Awards.

Infine, come di consueto, sarà premiato ad honorem il Best Retailer 2023, ossia l’azienda che ha saputo contraddistinguersi nel mercato nel corso del 2023 per espansione, innovazione tecnologica e fatturato.

Le candidature sono riservate ai retailer (del settore GDO, GDS, Fashion, Consumer Goods, Food ecc..), con eccezione delle categoria Best Innovation in Payments, Best Logistics Projects, Best StartUp & Next Generation, Best Metaverso Campaign e Best in Experience Store aperte anche ai vendor.

La giuria è composta da oltre 25 esperti – tutti top manager del settore retail. La valutazione dei progetti sarà focalizzata su criteri come: la capacità di contribuire e di migliorare i risultati aziendali, la modalità di gestione di progetti volti a ridurre i costi interni, il perfezionamento dei processi aziendali e coordinamento di team, l’ottimizzazione della gestione dei clienti digitali.