Forum Banca: l’edizione 2019 in agenda il 30 settembre e 1 ottobre

La dodicesima edizione di Forum Banca, l’evento che riunisce i protagonisti che rivoluzioneranno il futuro delle banche si svolgerà nell’arco di due giornate: il 30 settembre, in cui è in programma una Sessione pomeridiana “Invitation Only” riservata a un’attenta selezione di invitati appartenenti al Top Management bancario, e il 1 ottobre, in cui si svolgerà la Main Conference e il Fintech Smart Village.

L’azienda ha scelto una nuova location per la Main Conference del 1° Ottobre: si tratta del NH Milano Congress Centre di Assago (nella foto), uno dei più grandi e organizzati centri congressi dell’area milanese, comodamente raggiungibile sia in auto che in metropolitana.

Nella passate 11 edizioni Forum Banca ha coinvolto oltre 900 Speaker, registrando la presenza di più di 5500 partecipanti: oltre 400 Aziende hanno creduto nell’evento, partecipando in qualità di Sponsor.

