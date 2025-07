Forum Banca 2025: AI, fusioni e alleanze nel sistema bancario

Wall Street Italia è felice di essere media partner della 18ª edizione di Forum Banca, il più grande e innovativo evento bancario in Italia, che si terrà il 2 ottobre 2025 al Superstudio Più di Milano. L’evento, organizzato da IKN Italy, continua a rappresentare un punto di riferimento per il settore bancario e fintech, unendo oltre 800 professionisti tra banche, Big Tech e istituzioni, tra cui Banca d’Italia, EBA e CONSOB.

Un programma ricco di contenuti e innovazione

Quest’anno, Forum Banca si propone come un’occasione unica di confronto e aggiornamento sulle sfide che stanno trasformando il settore bancario. Tra i temi principali: l’ascesa delle neobank, che impone alle realtà tradizionali un ripensamento sul proprio modello operativo, la crescente personalizzazione della customer experience e la creazione di partnership cross-industry con attori come TikTok e Spotify. L’evoluzione della banca come canale di comunicazione e ingaggio diventa fondamentale, con l’obiettivo di offrire contenuti personalizzati ai clienti e costruire alleanze tra settori diversi.

Inoltre, si parlerà del futuro dei pagamenti con l’adozione dell’euro digitale e la crescita del modello BNPL. Non mancherà un approfondimento sulle Crypto, con particolare attenzione alle decisioni del legislatore, e sull’uso sempre più diffuso dell’Intelligenza Artificiale, con interrogativi su governance, sostenibilità economica e l’importanza di mantenere il fattore umano al centro del rapporto bancario.

Cybersecurity, compliance e nuovi modelli di business

Forum Banca 2025 affronta anche i temi cruciali della cybersecurity, con focus sulla business continuity e la resilienza digitale. In particolare, si discuterà della normativa DORA e dei rischi legati all’AI generativa e al futuro impatto del Quantum Computing. Inoltre, l’evento esplorerà il rinnovamento delle funzioni di compliance e risk management, con l’introduzione di nuove competenze ICT per presidiare temi come l’antiriciclaggio, gli ESG e il rischio di credito, in un contesto macroeconomico sempre più volatile.

Novità dell’edizione 2025: HUB e Q&A Excellence

Un’importante novità di quest’anno sono i CISO HUB e CXO HUB, spazi esclusivi per il confronto tra leader del settore su tematiche come la cybersecurity e l’IT strategy, da un lato, e la personalizzazione e il marketing bancario, dall’altro. Questi momenti di dialogo ad alta densità permetteranno ai partecipanti di condividere sfide reali e soluzioni operative in un contesto pratico e concreto.

Inoltre, il Q&A Excellence sarà un’opportunità unica per il confronto diretto tra i professionisti del settore, con esperti e speaker a disposizione per rispondere alle domande del pubblico, senza filtri e in modo informale, favorendo l’approfondimento di trend emergenti e dubbie operative.

Un’opportunità per innovatori e decision maker

È l’occasione per le neobank, le fintech e le banche tradizionali di confrontarsi sui nuovi modelli di business. In particolare, il Banking Innovation Stage offrirà un palco dinamico per presentare casi concreti di collaborazione tra attori tradizionali e tecnologie emergenti, rappresentando una straordinaria opportunità per ridefinire l’offerta bancaria e esplorare nuovi modelli di business.

L’evento si concluderà con la cerimonia di premiazione della seconda edizione dei Banking Award, che celebreranno l’innovazione e le migliori soluzioni che stanno ridisegnando il panorama bancario e fintech.

Non perdere l’occasione di partecipare a un evento che non solo ti fornirà contenuti rilevanti e innovativi, ma ti offrirà anche l’opportunità di connetterti con i decision maker del settore per discutere il futuro del mondo bancario.

Per maggiori informazioni su Forum Banca, visita il sito ufficiale: https://ikn.it/forum-banca/