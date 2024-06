Fondo obbligazionario o flessibile: ecco dove si investono i risparmi per le vacanze

Per poter partire per il viaggio dei sogni molti scelgono di risparmiare in media 1.765€ e la cifra messa da parte viene investita generalmente in un fondo obbligazionario (49% dei casi) o flessibile (40%). Così emerge da un’indagine di Gimme5 secondo cui la maggioranza degli utenti (66%) inizia a risparmiare almeno 6 mesi prima della partenza, con un 26% di iper-prudenti che inizia almeno 12 mesi prima e un 34% di ottimisti che non si dà più di 5 mesi per mettere da parte la somma necessaria a partire.

Caro vacanze: quanto si mette da parte per partire

Andando nel dettaglio della ricerca emerge che per poter viaggiare, i clienti Gimme5 scelgono di risparmiare in media 1.765€: la maggioranza (38%) risparmia oltre i 1500€, il 35% tra i 500€ e i 1500€ e solo il 27% meno di 500€.

Si viaggia ad ogni età, con il 43% di GenX e Boomer che ha impostato un obiettivo Viaggio in app, contro il 41% dei Millennial e il 40% dei GenZ, ma più passano gli anni più aumenta la cifra che si è disposti a spendere: dai 1.500€ dei GenZ si passa ai 1.800€ dei Millennial, per poi arrivare ai picchi di GenX (4.900€) e Boomer (4.100€).

Risparmiano per viaggiare soprattutto le donne (50% contro il 39% degli uomini), che, tra l’altro, sono le più propense a intraprendere anche viaggi da sole, tanto che il sito Solo Female Travel ha calcolato che ben il 26% delle ragazze nate tra il 1980 e il 1994 abbia già intrapreso un viaggio senza accompagnatori.

Come vengono investiti i risparmi per i viaggi

Nel 49% dei casi la cifra risparmiata tramite Gimme5 per l’obiettivo Viaggio, si legge nella ricerca, viene investita in un fondo obbligazionario e nel 40% dei casi in un fondo flessibile, a dimostrazione di una certa coerenza tra orizzonte temporale disponibile e tipo di investimento prescelto.

Dal momento che deve essere raggiunto entro 7-12 mesi, infatti, l’obiettivo Viaggio richiederà uno strumento meno volatile rispetto ad obiettivi come Casa o Pensione, che per definizione hanno un orizzonte temporale più ampio e possono quindi essere associati a uno strumento più rischioso.

Ciò che accomuna tutti i viaggiatori sembra essere la voglia di condividere il proprio obiettivo: la categoria “viaggi” è tra gli obiettivi specifici, quella per cui viene più utilizzata la funzione “sostenitore” (45%), che consente di invitare amici e parenti a contribuire al raggiungimento del traguardo.