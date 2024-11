Fondi comuni: a ottobre va la maglia rosa per la raccolta in Europa

Nonostante lo spettro delle incombenti elezioni statunitensi, nel mese di ottobre i fondi comuni domiciliati in Europa hanno raccolto 62,6 miliardi di euro in ottobre, facendo registrare il miglior mese dell’anno in termini di raccolta netta. Il patrimonio è salito a 12,264 trilioni di euro a fine mese, rispetto ai 12,012 trilioni di euro di fine settembre. Sono gli ultimi dati di Morningstar, che mettono in evidenza un sentiment positivo a dispetto del passo indietro del mercato.

I dati nel dettaglio

Sono gli ultimi dati di Morningstar da cui emerge che i fondi azionari sono riusciti a raccogliere 25,4 miliardi di euro di afflussi netti (+2,39% rispetto allo stesso mese del 2023), mentre i fondi obbligazionari hanno ricevuto 41,8 miliardi di euro di nuovi capitali netti (+10,6% annuale), il miglior risultato mensile da luglio 2019.

I fondi del mercato monetario hanno registrato una raccolta netta di 11,6 miliardi di euro a ottobre e 173,8 miliardi di euro nel 2024.

Tra gli altri risultati, i fondi bilanciati e gli alternativi hanno continuato a perdere asset durante il mese, rispettivamente con 1,7 miliardi di euro e 909 milioni di euro di deflussi netti.

– I fondi a lungo termine classificati come articolo 8 hanno registrato 16,7 miliardi di euro di afflussi netti a ottobre. Al contrario, i prodotti classificati come articolo 9 hanno perso 3,0 miliardi di euro.

La categoria Morningstar più venduta del mese è stata ancora quella degli azionari globali a grande capitalizzazione, seguita da quella degli azionari statunitensi a grande capitalizzazione.

Il mese scorso, i fondi azionari globali large-cap growth hanno registrato i maggiori deflussi netti a livello di categoria (2,9 miliardi di euro), seguiti dai fondi appartenenti alla categoria “altre azioni” (2,5 miliardi di euro di riscatti netti).

Svetta BlackRock

Nel mese di ottobre, BlackRock è stato in cima alla classifica dei collettori di asset, seguito da iShares e Nordea. Abrdn, Aviva e Baillie Gifford sono stati i fanalini di coda del mese.

Da Morningstar mettono inoltre in evidenza che l‘SPW Global (Ex UK) Equity Fund, lanciato di recente, ha registrato afflussi per 5,8 miliardi di euro in ottobre, mentre l’abrdn Sustainable Index World Equity ha registrato riscatti netti per 2,4 miliardi di euro.