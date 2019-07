FMI: chi potrebbe succedere all’attuale direttore generale Christine Lagarde

Christine Lagarde guiderà la Bce quando ad ottobre scadrà il mandato dell’attuale presidente della banca centrale europea, Mario Draghi. Ma chi prenderà il suo posto al Fondo monetario internazionale?

Fin dalla sua fondazione nel 1945, il direttore generale del Fondo è sempre stato di origine europea. Con l’addio della Lagarde, l’istituto dovrà presto iniziare il processo di scelta di un nuovo amministratore delegato. I ministri dell’UE però hanno espresso chiaramente la volontà di vedere un europeo a capo del Fondo, continuando la tradizione.

“Quello che vogliamo in Francia è innanzitutto avere un candidato dell’Unione Europea che possa succedere a Lagarde come capo del FMI; in secondo luogo, vogliamo essere in grado di prendere rapidamente una decisione; in terzo luogo, voglio che sia un candidato unico, presentato dall’UE, senza inutili rivalità”.