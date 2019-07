Fink (Blackrock): “I soldi degli italiani fermi sul conto corrente, una rovina”

Per tornare a crescere a passo rapido l’Italia, come l’Europa, dovrebbe prima di tutto mettere a frutto i soldi fermi nel conto corrente. La ricetta è di Larry Fink, cofondatore e presidente del colosso finanziario BlackRock, società che gestisce 6.500 miliardi di dollari dei clienti.

“Gli europei hanno una visione più a breve rispetto ad altre parti del mondo” ha detto il re dei finanziari, in una recente intervista al Corriere della Sera, spiegando che: “Nel modo in cui investite. Gli italiani, i francesi, i tedeschi. Mettete i vostri risparmi in un conto in banca, anche se ci sono tassi negativi».

Un tesoretto che per le famiglie italiane ammonta a 1.360 miliardi di euro.



“Una rovina” dice Fink, spiegando che “Una delle ragioni per cui l’Europa non migliora è che tutti questi soldi stanno dormendo, non sono al lavoro attivamente per i risparmiatori. Per questo credo sia più difficile in Europa che in America per la politica monetaria tradursi in un impatto economico positivo. E per questo l’Europa ha bisogno di più politica di bilancio».

Parlando dell’Italia, Fink afferma che, quella della crescita zero