Fineco supera i 3mila consulenti: 178 ingressi nel 2024, 100 i giovani talenti

Fineco continua a rafforzare la propria rete di consulenza finanziaria, chiudendo il 2024 con 178 nuovi professionisti e superando la soglia dei 3mila consulenti in tutta Italia. Il reclutamento ha visto l’ingresso di 78 senior, per il 60% provenienti dal mondo bancario, e 100 giovani talenti attraverso il Progetto Giovani. Le nuove adesioni si sono concentrate soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, con Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio in prima linea, mentre al Sud è la Campania a guidare la crescita. Angelita Brambilla, Responsabile Sviluppo e Supporto Network PFA di Fineco, sottolinea l’importanza della strategia di espansione: “Attrarre nuovi talenti, sia esperti che giovani, è la chiave per garantire un servizio sempre più efficace e innovativo ai clienti”.

Fineco si è rafforzata nel 2024

In particolare, secondo la nota ufficiale della banca, la rete di Fineco continua a rafforzarsi su tutto il territorio nazionale con 178 nuovi consulenti nel 2024, continuando così il percorso di crescita del network che ha superato la soglia dei 3mila professionisti. Per quanto riguarda i profili senior, lo scorso anno si sono aggiunti 78 consulenti, di cui il 60% di provenienza bancaria. I reclutamenti si sono concentrati nelle regioni del Centro e del Nord, in particolare Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, mentre al sud spicca la Campania.

Il ricambio generazione nella rete

Il Progetto Giovani, programma che dal 2011 forma le future generazioni di consulenti Fineco, continua ad attrarre talenti: da gennaio a dicembre sono 100 i nuovi professionisti entrati nella rete, con un focus particolare su Lombardia, Lazio, Campania e Piemonte. Considerando solo l’ultimo trimestre del 2024, il numero di nuovi ingressi è pari a 43, di cui 20 consulenti senior e 23 giovani, concentrati soprattutto nelle regioni di Lombardia, Lazio e Campania. Mentre nel mese di gennaio 2025 sono stati reclutati 28 professionisti, di cui 17 senior e 11 giovani.

L’obiettivo crescita per il futuro

Angelita Brambilla, Responsabile Sviluppo e supporto Network Pfa di Fineco: “Siamo molto soddisfatti di aver chiuso il 2024 portando la nostra Rete a superare la soglia dei 3.000 consulenti. Continueremo in questo percorso di crescita con l’obiettivo di attrarre professionisti di altre reti e del mondo bancario, grazie a un modello di consulenza in grado di valorizzare le loro competenze e mantenere elevato il livello di servizio per i clienti. Una quota significativa dei nuovi ingressi è under 35, risultato di cui siamo particolarmente fieri in quanto ci consente di integrare nuove energie e coltivare i migliori talenti sul mercato”.

I numeri della rete

Con un patrimonio totale al 31 gennaio 2025 di oltre 143,5 miliardi, di cui circa 70,5 miliardi nel solo Private Banking, Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria. La rete dei consulenti Fineco, guidata da Mauro Albanese, vicedirettore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking, conta oltre 3.000 professionisti in tutta Italia.