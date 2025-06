Fineco spinge sulla rete: a maggio 14 nuovi consulenti tra senior e giovani talenti

Nel mese di maggio, Fineco ha rafforzato la propria rete di consulenza con l’ingresso di 14 nuovi professionisti, confermando una strategia di sviluppo che punta tanto sull’esperienza quanto sulla formazione delle nuove generazioni. Si tratta di quattro consulenti senior e dieci giovani talenti, inseriti attraverso il “Progetto Giovani”, l’iniziativa del gruppo dedicata a chi intende avviare un percorso professionale nella consulenza finanziaria.

Profili senior

Tra i profili senior si distinguono tre donne con una solida esperienza ventennale nei principali gruppi bancari italiani. In Lombardia, Maria Giovanna Papasidero — proveniente da Intesa Sanpaolo — entra nel team coordinato da Filippo Viganò e Paolo Manfrè. A Roma, Francesca Gonzi, ex Fideuram, viene accolta dall’Area Manager Valerio Marchetti e dal Group Manager Paolo Tamagnini. Sempre tra i senior, Francesco Pellegrino si unisce alla squadra di Udine (Marco Arduini e Walter Bertoni), mentre a Milano Rosa Cestaro entra nella struttura guidata da Marco Rossi, nel team di Andrea Edmondo Vellini.

Le new entry tra i giovani

I dieci giovani inseriti a maggio rappresentano il nuovo potenziale su cui Fineco punta per garantire continuità e innovazione. In Toscana sono tre i nuovi ingressi: Lorenza La Porta a Firenze, Mirko De Villa a Pistoia e Diego Frugoli a Lucca. In Veneto si segnalano Thomas Lorenzi a Vicenza e Riccardo Brigo a Padova, mentre in Lombardia entra Mattia Cristiano Danne, nel team coordinato da Stefano Amadei e Giovanni Brambilla.

Il rafforzamento della rete prosegue anche a Roma con Matteo De Filippis, in Piemonte con Amedeo La Rosa, in Campania con Michele Tremonte a Benevento e in Sicilia con Mario Robino a Marsala.

Con oltre 3.000 professionisti attivi e un patrimonio nel Private Banking pari a 72 miliardi di euro al 31 maggio 2025, Fineco consolida così il proprio posizionamento tra i leader italiani della consulenza finanziaria.