FinecoBank: rallenta la raccolta netta a settembre

Si conclude con segno positivo la raccolta netta di FinecoBank nel mese di settembre, con 197 milioni di euro. Il dato, in calo del 40% rispetto al settembre 2018, risente delle imposte pagate dai clienti pari a 195 milioni (rispetto ai 60 milioni di un anno prima). Da inizio anno il dato complessivo sulla raccolta netta si attesta a +4,348 miliardi di euro, in rallentamento del 9% rispetto alla crescita registrata nello stesso periodo del 2018. Nel dettaglio, la raccolta gestita è avanzata di 1.920 milioni, la raccolta amministrata è stata negativa per 602 milioni (-460 milioni solo a settembre) e la raccolta diretta si è attestata a +3.030 milioni. Per quanto riguarda la raccolta amministrata, parte dei deflussi trovano giustificazione nelle prese di profitto sui Btp (che a settembre hanno beneficiato dell’effetto distensivo sui mercati del nuovo governo italiano).

A settembre Fineco Asset Management, inoltre, ha registrato la miglior raccolta mensile retail di sempre con 248 milioni, “in particolare grazie ai nuovi prodotti FAM Target e FAM Megatrends”, comunica FinecoBank in una nota. A fine settembre Fineco Asset Management gestiva masse per un valore di 12,6 miliardi, di cui 7,4 miliardi classi retail (in aumento del 15% anno su anno) e 5,2 miliardi relativi a classi istituzionali. In crescita anche i nuovi clienti, 87.467 da inizio anno, di cui 10.602 nuovi clienti nel solo mese di settembre (+27%). Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2019 è di circa 1.338.000, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.