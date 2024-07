Il 2024 di Fineco continua all’insegna della crescita dei ricavi e dell’aumento dei nuovi clienti. A giugno la raccolta netta ha sfiorato 1 miliardo di euro, superando per il quarto anno consecutivo la soglia di 5 miliardi nel primo semestre. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota stampa.

I numeri di Fineco

In particolare, nel mese di giugno la raccolta netta si è mantenuta su livelli particolarmente robusti a quota 997 milioni di euro. A conferma dell’utilizzo sempre crescente della piattaforma Fineco per soddisfare ogni necessità finanziaria, da parte di una clientela in continua crescita, l’asset mix registra una consistente spinta verso gli investimenti. La componente gestita è solida a 424 milioni, con la raccolta retail di Fineco Asset Management a 215 milioni e in grado di controbilanciare ampiamente i deflussi dall’assicurativo (pari a -84 milioni). La raccolta amministrata ha raggiunto 581 milioni, mentre la diretta è stata pari a -8 milioni. I ricavi del brokerage nel mese di giugno sono stimati a 15 milioni (+35% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno 106 milioni.

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, ha così commentato i risultati del gruppo: