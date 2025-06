Fineco: a maggio raccolta netta a oltre 1,3 miliardi di euro, aperti 15mila nuovi conti

In un contesto in cui il mercato obbligazionario offre rendimenti attraenti, ma con spread creditizi inferiori alla media storica, diventa sempre più importante costruire portafogli d’investimento con un’attenta gestione del rischio e una rigorosa selezione del credito. L’incertezza economica impone inoltre un’elevata flessibilità tattica, per adattare rapidamente le esposizioni alle dinamiche di mercato. Sebbene l’inflazione