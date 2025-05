Finanza.tech: dopo IllimiTED CFO le nuove figure professionali 4.0

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da una crescente esigenza di gestione strategica e predittiva della finanza d’impresa, volta a superare un approccio molto spesso emergenziale, Finanza.tech, Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan, introduce sul mercato un modello innovativo di consulenza integrata con il lancio di IllimiTED CFO, il nuovo servizio AI-Human-Based che coniuga intelligenza artificiale e competenze umane altamente specializzate.

Progettato per rispondere alle esigenze finanziarie delle PMI italiane, IllimiTED CFO si configura come un abilitatore strategico di competitività: attraverso una piattaforma AI-based e un team di esperti in Corporate Finance, il servizio consente alle aziende di pianificare, monitorare e ottimizzare in modo dinamico i processi finanziari, abbattendo le barriere d’accesso a strumenti e competenze tradizionalmente riservati alle Large Corporate.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Nasce la rete nazionale dei Financial Technology Advisor.

A supporto di questo nuovo paradigma, Finanza.tech ha avviato una campagna nazionale di recruiting e formazione per la costruzione di un network di Financial Technology Advisor (FT Advisor), figure consulenziali di nuova generazione capaci di coniugare solide basi finanziarie, padronanza dei tool digitali e consapevolezza dei nuovi standard ESG e Cybersecurity.

I professionisti – siano essi neolaureati o senior con esperienza – saranno formati gratuitamente attraverso Academy FT, l’istituto di formazione della società, che offre corsi specialistici in modalità online e in presenza, focalizzati su tematiche quali risk management, data analysis, sostenibilità aziendale, cyber sicurezza, analisi di bilancio e gestione della tesoreria.

I nuovi FT Advisor avranno accesso a una suite completa di strumenti digitali, supporto consulenziale continuo e un percorso di carriera scalabile e meritocratico, articolato su più livelli.

Tecnologia e capitale umano per l’impresa del futuro.

“Con la rete di FT Advisor vogliamo rispondere in modo capillare al bisogno diffuso di miglioramento finanziario delle PMI, valorizzando al contempo nuovi talenti e professionisti che desiderano contribuire all’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano”, ha dichiarato Nicola Occhinegro, CEO e Founder di Finanza.tech. L’iniziativa si inserisce nella visione strategica della società di farsi Financial Enabler al servizio dell’economia reale, riducendo l’asimmetria informativa tra imprese e sistema finanziario, e abbattendo il costo sistemico dell’allocazione dei capitali.

Grazie a una combinazione virtuosa di tecnologia, relazioni consulenziali e formazione continua, Finanza.tech si propone come attore centrale nella trasformazione digitale della finanza d’impresa, al fianco di imprenditori, manager e professionisti in cerca di strumenti concreti per la crescita.

Vuoi contribuire al futuro della consulenza finanziaria?

Professionisti, giovani talenti e consulenti esperti interessati a prendere parte a questa trasformazione possono presentare la propria candidatura per entrare a far parte della rete nazionale degli FT Advisor attraverso il sito ufficiale della società: clicca qui.

Per ulteriori informazioni sulla proposta formativa e sulle opportunità di sviluppo professionale offerte da Finanza.tech, è disponibile la sezione dedicata all’Academy FT: clicca qui

Un’opportunità concreta per diventare protagonisti dell’innovazione finanziaria al servizio del sistema imprenditoriale italiano.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di maggio 2025 del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.