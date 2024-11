Fideuram ha celebrato ieri l’apertura della sua nuova sede a Seregno, rafforzando la propria presenza in una delle aree più dinamiche della Lombardia. L’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di oltre 380 ospiti e personalità di spicco, segna un passo importante per la rete di consulenza del gruppo Intesa Sanpaolo, che ha scelto Seregno come punto strategico per sviluppare un servizio di consulenza personalizzato e vicino alle esigenze delle imprese e delle famiglie della Brianza.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il piano di Fideuram in Brianza

In particolare, Fideuram ha inaugurato ufficialmente i nuovi uffici a Seregno, situati in via Raffaello Sanzio n. 11/13. L’evento, che si è svolto ieri pomeriggio, segna l’inizio di una nuova fase per la consulenza finanziaria nella città, un punto di riferimento strategico nel cuore della Brianza, una delle aree della Lombardia più dinamiche dal punto di vista imprenditoriale. La nuova sede si inserisce perfettamente in questo contesto vivace e in continua evoluzione. L’edificio che ospita i nuovi uffici è stato progettato con un design moderno ed elegante, pensato per favorire l’interazione tra consulenti e clienti in un ambiente stimolante e accogliente.

Gli ospiti dell’evento

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato oltre 380 ospiti, tra cui i vertici di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, come l’Area Manager Roberto Palmieri, il Responsabile della Rete e del Coordinamento Commerciale Andrea Ghidoni e il Responsabile del Coordinamento delle Reti dei Consulenti Finanziari Stefano Gallizioli. Erano inoltre presenti rappresentanti delle istituzioni locali e personalità di rilievo del panorama economico e imprenditoriale del territorio. Durante l’evento, il tradizionale taglio del nastro è stato officiato da Mons. Bruno Molinari.

I professionisti del Private

Nella nuova sede di Seregno opereranno 46 private banker, che gestiscono un portafoglio di oltre 1,5 miliardi di euro, offrendo soluzioni personalizzate e supportando 8.000 clienti sul territorio, seguiti in ogni fase del loro percorso finanziario. Con questa apertura, Fideuram rafforza la propria presenza in una delle aree più strategiche e promettenti della Lombardia, consolidando il proprio ruolo di leader nella consulenza personalizzata.

La crescita futura