Fideuram accelera sui reclutamenti: 56 nuovi private banker a gennaio per la rete

Il 2024 parte con il piede giusto per le reti di Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments, che nel solo mese di gennaio hanno accolto 56 nuovi private banker, portando il totale dei professionisti a 5.673 consulenti.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I private banker più esperti

Tra gli inserimenti di maggiore rilievo spiccano Vincenza Belfiore (Piemonte), che avrà un ruolo chiave nello sviluppo della clientela con eventi dedicati e nella crescita dei giovani consulenti, oltre a professionisti di esperienza come Giulio Aucone, Francesco Berto e Daniele Castiglionesi in Toscana, Davide Scarpellini e Gianluca Castaman in Lombardia e Alberto Matarazzo in Umbria. Anche Sanpaolo Invest e IW Private Investments rafforzano la propria presenza con ingressi di alto profilo in Emilia-Romagna, Lazio e Campania, confermando la forte espansione della rete.

Tutti i nuovi ingressi

Qui, invece, il dettaglio sui nuovi ingressi per rete:

FIDEURAM

Vincenza Belfiore (Piemonte): grazie alla consolidata esperienza maturata nel corso degli anni e alla sua spiccata motivazione, Vincenza sarà un punto di riferimento per la realizzazione di nuove iniziative ed eventi finalizzati allo sviluppo della clientela, nonché per il supporto alla crescita professionale delle giovani leve nei territori di Piemonte, Valle D’Aosta e Sardegna.

grazie alla consolidata esperienza maturata nel corso degli anni e alla sua spiccata motivazione, Vincenza sarà un punto di riferimento per la realizzazione di nuove iniziative ed eventi finalizzati allo sviluppo della clientela, nonché per il supporto alla crescita professionale delle giovani leve nei territori di Piemonte, Valle D’Aosta e Sardegna. Giulio Aucone (Toscana)

Francesco Berto (Toscana)

Daniele Castiglionesi (Toscana)

Alberto Matarazzo (Umbria)

Davide Scarpellini (Lombardia)

Gianluca Castaman (Lombardia)

Andrea Panfili (Lombardia)

Sanpaolo Invest

Donald Riccardo Fergnani (Emilia-Romagna)

IW Private Investments