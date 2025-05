Fideraum Direct: nel I trimestre acquisti 78mila clienti, 3 mld di asset in gestione

Intesa Sanpaolo al test trimestrale anche per Fideuram Direct, la piattaforma digitale di wealth management del gruppo bancario guidato dall’a.d. Carlo Messina.

La piattaforma nata nel 2022 sta consolidando la propria posizione come protagonista nel settore, con circa 150.000 clienti nel 2025, corrispondenti al 20% dell’attuale clientela di Fideuram.

A confermare il buon andamento della piattaforma sono i risultati emersi dal primo trimestre del 2025, con circa 78.000 clienti già acquisiti e 3 miliardi di euro di attività finanziarie gestite al 31 marzo scorso.

Un altro sviluppo significativo per Fideuram Direct riguarda la sua collaborazione con BlackRock. Lanciata qualche mese fa, la partnership mira ad ampliare l’offerta della piattaforma a clienti del segmento Private e Affluent in Europa, a partire da Belgio e Lussemburgo. Con l’integrazione di BlackRock, la piattaforma intende rafforzare il proprio posizionamento internazionale e offrire soluzioni ancora più diversificate e di alta qualità ai clienti europei.

Intesa : i numeri della Divisione Private nel primo trimestre 2025

La divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo, che comprende Fideuram e altre controllate come Intesa Sanpaolo Private Banking, Siref Fiduciaria, Intesa Sanpaolo Wealth Management, Reyl Intesa Sanpaolo, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management e Fideuram Asset Management Ireland, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con un risultato netto di 409 milioni di euro. Questo risultato segna un incremento rispetto ai 321 milioni di euro registrati nel quarto trimestre del 2024, indicando una solida performance anche in un contesto economico internazionale in evoluzione.

Per quanto riguarda l’anno intero, la Divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo ha registrato un risultato netto di 1.462 milioni di euro nel 2024, un aumento rispetto ai 1.366 milioni di euro dell’anno precedente (2023). Questo incremento conferma la crescita costante del gruppo, che continua a rafforzare la propria posizione nel settore del Private Banking e nella gestione patrimoniale a livello nazionale e internazionale.