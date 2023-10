Fee Only Meeting 2023, al via la certificazione Cfp anche in Italia

La consulenza finanziaria fee only prosegue nel suo percorso di crescita in Italia portando nel nostro Paese la certificazione internazionale Cfp (Certified Financial Planner), marchio di eccellenza nella professione della pianificazione finanziaria globale, già rilasciata in altri 27 Paesi dalla Financial Planning Standards Board (Fpsb), ente che definisce gli standard per la professione della pianificazione finanziaria a livello globale.

Un’iniziativa nata grazie agli sforzi di Nafop (Associazione dei Consulenti Finanziari Fee-Only) e AssoScf (Associazione Consulenti Finanziari Autonomi) che hanno istituito la Fspb Italia, presieduta da Antonio Soldi, accreditata a rilasciare la certificazione Cfp in Italia.

Il primo gruppo di professionisti Cfp in Italia è stato annunciato durante il Fee-Only Summit 2023, l’evento nazionale della consulenza finanziaria indipendente organizzato da Consultique oggi, 25 ottobre, a Verona.

Ottenere la certificazione Cfp rappresenta l’impegno di un professionista della pianificazione finanziaria verso rigorosi standard di competenza ed etica e offre un valore senza pari sia per i professionisti che per i loro clienti. I professionisti CFP seguono una formazione ed un’istruzione approfonditi per acquisire una profonda comprensione dei principi e delle strategie di pianificazione finanziaria al fine di fornire consulenza finanziaria completa ed olistica.

I professionisti della pianificazione finanziaria interessati a intraprendere il loro percorso per ottenere la certificazione Cfp in Italia possono ottenere ulteriori informazioni sul sito web di Fpsb Italia all’indirizzo fpsb.it, che verrà lanciato all’inizio del 2024. Consultique sarà il primo ente formatore di Fpsb Italia.

Cos’è la certificazione Cfp

La certificazione CFP è il simbolo globale dell’eccellenza nella pianificazione finanziaria e rappresenta i professionisti della pianificazione finanziaria che si impegnano a rispettare standard di competenza ed etica e a mettere gli interessi dei clienti al primo posto. Il titolo Certified Financial Planner rappresenta i professionisti della pianificazione finanziaria che si impegnano a servire al meglio i propri clienti attraverso rigorosi standard internazionali, pratiche etiche e apprendimento continuo.

I professionisti CFP possono utilizzare i marchi Cfp nel territorio o nella regione in cui sono certificati.

Con più di 213.000 professionisti Cfp in tutto il mondo, gli operatori della pianificazione finanziaria in Italia potranno unirsi a una solida rete di professionisti che si impegnano per la professionalità nella pianificazione finanziaria e per lo sviluppo della professione della pianificazione finanziaria a livello globale.