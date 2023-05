Eurovita, soluzione entro il 30 giugno?

Il tempo passa e le preoccupazioni restano, in casa Eurovita. Il 30 giugno, data di scadenza del blocco dei riscatti delle polizze vita è sempre più vicino e potrebbe anche essere posticipata. Roberto Novelli, responsabile dell’ufficio segreteria di presidenza e del consiglio Ivass, intervistato dal nostro direttore Leopoldo Gasbarro, ha spiegato durante l’Italy Insurance Forum 2023 che per il salvataggio di Eurovita le strade aperte sono varie. Vediamo tutto nell’analisi.

Le parole di Novelli

“Identificare una soluzione è già difficile e gestire i dettagli è complicato, ma le opzioni sul tavolo ci sono – ha spiegato Novelli che però non ha garantito sulla soluzione entro la scadenza fissata al 30 giugno – Siamo consapevoli che il blocco dei riscatti crea disagio, non è un provvedimento che abbiamo preso a cuor leggero. Riteniamo che questo sia lo strumento per trovare una soluzione e ripristinare quella fiducia che inevitabilmente questo caso ha diminuito nei confronti del comparto assicurativo”.

Il video dell’intervento