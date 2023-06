Eurovita e non solo. Cosa c’è dietro il blocco di Novis

Si chiama Novis, è slovacca ed è una compagnia assicurativa che sembra incrociare il suo destino con quello dell’ormai celebre e italiana Eurovita. Coinvolti nella vicenda anche un migliaio di risparmiatori nostrani. Vediamo cosa sta succedendo nell’analisi.

Il caos sulle polizze vita

Il caos legato agli investimenti in polizze vita questa volta si è scatenato oltre i confini italiani. A ricevere un brusco stop dall’authority slovacca è stata la compagnia vita Novis, e questa volta la faccenda riguarda oltre mille sottoscrittori italiani che vedono a rischio i loro investimenti.

La storia di Novis

In particolare, l’autorità di Bratislava, la Banca nazionale slovacca (Nbs), ha deciso di revocare l’autorizzazione a operare alla Novis. Fondata nel 2014 in Slovacchia, la compagnia ha allargato negli anni la sua attività in buona parte d’Europa: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Finlandia, Ungheria, Svezia, Polonia e Italia, per l’appunto, dove operava in libera prestazione di servizi (Lps), niente sede fisica quindi ma solo distribuzione delle sue polizze vita tramite agenti assicurativi plurimandatari e consulenti.

Le motivazioni dello stop

Ma perché si è arrivati alla revoca? Come spiega una nota dell’Eiopa (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a causare il tutto è stata la “non conformità di Novis con i requisiti patrimoniali di Solvency II in materia di requisiti patrimoniali, gestione del rischio e in relazione a modifiche di termini e condizioni dei contratti assicurativi”. Novis, da par sua, dice di aver fornito prove al riguardo in sua difesa che non son state prese in considerazione dalla Nbs.

Il confronto con Eurovita

Le similitudini tra caso Novis ed Eurovita sono tante, ma anche le differenze. Le similitudini stanno sicuramente nella difficoltà patrimoniale e nell’operatività sul ramo vita. Le differenze sono nei provvedimenti, alla compagnia slovacca è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa mentre su Eurovita c’è stato il blocco dei riscatti, e nelle garanzie ai risparmiatori, la legislazione slovacca c’è una procedura separata per la messa in liquidazione della compagnia e quindi i risparmiatori coinvolti dovranno seguire attentamente l’evolversi della situazione per non perdere i loro crediti. In Italia, con l’amministrazione straordinaria imposta da Ivass, si sta cercando di salvare la compagnia (e i miliardi dei risparmiatori) trovando una soluzione condivisa con i player del settore.

Insomma, per gli assicurati italiani che hanno sottoscritto le polizze Novis a prevalere è l’incertezza. Un po’ come per i clienti di Eurovita, che ancora attendono la tanto agognata fumata bianca sull’accordo per il salvataggio.