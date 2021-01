Elio Fiorucci – Il genio pop

Il nuovo libro di Franco Marabelli rende omaggio all’estro creativo di un grande personaggio della moda italiana, Elio Fiorucci

A cura di Francesca Gastaldi

È dedicato a Elio Fiorucci, il nuovo libro edito da Rizzoli Caro Elio – Un viaggio fantastico nel mondo di Fiorucci a cura di Franco Marabelli, designer e scenografo con il quale lo stilista e imprenditore collaborò sin dagli inizi della sua carriera. Al centro del volume ci sono le testimonianze di coloro che hanno affiancato Fiorucci nella sua vita privata e professionale: da Franca Soncini, che lo stilista scelse ancora giovanissima come sua segretaria personale, a Juan Salvados che lavorò all’ufficio stile prima di fondare con Franco Moschino l’omonimo brand, fino a Giusi Ferrè, Oliviero Toscani e Giovanni Gastel.

Elio Fiorucci fotografato da Oliviero Toscani

La copertina del libro ‘Caro Elio’

A fare da cornice ai racconti personali sono i tantissimi materiali inediti, tra cui circa 600 immagini, reportage, pagine di diario e capi di abbigliamento capaci di rievocare il fascino e l’atmosfera di quello che fu considerato a lungo il tempio assoluto della moda e della cultura Pop, ovvero il celebre store milanese di Fiorucci in Piazza San Babila.

Non mancano aneddoti curiosi e stravaganze sulla vita privata dello stilista: dalla sua guida un po’ distratta, all’abitudine di arrivare sempre in ritardo, fino alle improbabili manie culinarie come quella di mangiare insalate solo di basilico o frullati supervitaminici. Pagina dopo pagina, il ritratto che emerge è quello di un imprenditore geniale, ma anche di un uomo caparbio e dalla grande sensibilità, che è stato capace di dar vita a un universo creativo ancora vivo nella memoria di tutti.

Il libro, che ha richiesto un lavoro di ricerca durato quasi due anni, si presenta come un racconto corale che ha coinvolto principianti assoluti e grandi professionisti in nome di un obiettivo comune: rendere omaggio a Elio Fiorucci.

Caro Elio – Un viaggio fantastico nel mondo di Fiorucci – A cura di Franco Marabelli – Rizzoli per Mondadori Electa (60 euro)